Las personas en actividad laboral en relación de dependencia, jubilados, pensionados, autónomos y/o monotributistas pueden solicitar el crédito hipotecario del Banco Nación siempre que cuenten con los requisitos necesarios. Uno de ellos es el score crediticio, es decir, la capacidad de repago que tenga la persona teniendo en cuenta la información sobre las facturas que abonó, los préstamos que pidió, las tarjetas que utiliza y las hipotecas a su nombre. Es decir, el prestamista revisa el historial crediticio de la persona. Si bien el Banco Nación no publica el número de score mínimo para acceder al crédito hipotecario, “su otorgamiento quedará sujeto al cumplimiento de todos los requisitos y la evaluación crediticia a realizar por parte del BNA”, señala la página oficial. En este sentido, es importante saber que “el solicitante o los solicitantes no deberán registrar informes negativos durante los últimos 12 (doce) meses y estar clasificados en situación estándar en las bases del Banco Central de la República Argentina (BCRA)“. La persona deberá tener buenos hábitos financieros con respecto a pagos, deudas, créditos y tarjetas de crédito. En este marco existen factores que afectan la calificación crediticia, según el BBVA: En este sentido, para subir el scoring y poder acceder a préstamos el mejor hábito es mantener las finanzas al día y pagos a tiempo, mantener los datos actualizados, limitar tus consultas y solicitudes de crédito adicional, y estar registrado para votar y aparecer en el padrón electoral. Según el Banco Nación: En conclusión, la persona que solicite un préstamo debe estar al día con sus finanzas para tener una buena imagen ante la entidad bancaria.