El mercado inmobiliario en la Argentina atraviesa un contexto particular, con una disponibilidad de créditos hipotecarios reducida tras el “boom” del año pasado; sumado a los costos elevados que representan en muchas ocasiones los alquileres.

En ese sentido, se experimentó un estancamiento en los últimos meses. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, los últimos relevamientos privados muestran que cerca del 70% de los nuevos lanzamientos inmobiliarios de 2026 se concentran apenas en nueve barrios.

Soledad Balayan, directora de Maure Propiedades y referente del mercado, en una entrevista en Pulso Financiero, en El Cronista Stream, brindó un panorama de la situación actual y datos concretos de la zona AMBA. “Noto una reactivación”, sostuvo. “ El metro cuadrado está barato y tenemos un dólar barato ”, remarcó.

“El metro cuadrado está barato”: las expectativas del mercado inmobiliario

Tras un inicio de año estancado, en términos del mercado inmobiliario, “muy verano”, según definió, el sector espera que se consolide un repunte. “Los datos de marzo fueron muy positivos. Ahora, yo noto una reactivación. Venimos de años de prácticamente no mostrar departamentos en venta", precisó Balayán.

La especialista confirmó que la demanda está en el inmueble usado. “Cuando había inflación, comprar de pozo era una forma de comprar dólar futuro”, sostuvo al analizar la coyuntura económica.

“Va a ser muy interesante el dato de escrituras de abril porque si viene parecido a marzo y con caída del crédito hipotecario, te está diciendo que hay gente que está viendo oportunidades y que saca la plata del colchón", aseguró. “Por supuesto la tiene que tener en blanco para poder comprar un departamento, pero no necesita la financiación para ir a comprar”, agregó.

En esa línea, señaló que el principal motivo por el que se mueve la actividad es por el precio. “Porque el metro cuadrado está barato. En términos históricos, yo lo llamo como en oportunidad. El usado. Y aparte tenemos un dólar bajo", expresó Balayán.

En ese sentido, destacó también el valor que se resguardaría el inversor, considerando la inflación en dólares. “El que sabe a cuánto se vendía un departamento hace 20 años, y ajustado por inflación de Estados Unidos, porque eso a veces se olvida, que el dólar tiene inflación y que va perdiendo valor”, aclaró.

El “efecto Vaca Muerta”: qué sucede en Neuquén

Si bien Balayán aclaró que se centra en el análisis de los números de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, se refirió a determinados fenómenos que pueden influir en la actividad. Como ejemplo, se refirió al caso de Neuquén y el “efecto Vaca Muerta ”: en la capital provincial hay 130 edificios en construcción.

“Me llamó la atención que Neuquén aparecía como en top de búsquedas de departamentos en alquiler en un momento", relató. “Si vos tenés una industria que está atrayendo gente, está atrayendo capital humano para trabajar, vas a necesitar gente que tenga un lugar donde vivir", explicó.

Qué pasa con los alquileres

Luego de dejar atrás la Ley de Alquileres que no logró generar puntos positivos ni para propietarios ni para inquilinos, el mercado se movió fuertemente. “Hay que tener en cuenta que pasamos de tener 4000 alquileres en la Ciudad de Buenos Aires ofrecidos de departamentos a 15.000 y ahora estamos en 14.000″, indicó Balayán.

“A veces se critica y dice: ‘Sí, hay un montón porque en realidad no se alquilan’. No. El tema es la pendiente: en pocos meses vos tuviste el mercado lleno de oferta. Entonces la dinámica empieza a cambiar“, explicó. ”Cuando se deroga la ley, empieza a volver la tasación. Se empezó a dinamizar un montón", cerró.