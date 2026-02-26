La extracción de dinero en cajeros automáticos sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los clientes de los bancos a pesar del auge de las billeteras virtuales y pagos electrónicos. En este sentido, los bancos que operan en Argentina montaron un límite de extracción por día durante todo el 2026. En este sentido, cabe señalar que los montos pueden variar según el perfil cliente del banco y la entidad. Y en algunos casos, se puede ampliar el montón mediante la aplicación oficial de la entidad financiera o a través del home banking. No obstante, a fines del 2025, los bancos establecieron topes diarios de extracción que se aplican por un plazo de 24 horas. En general, las entidades financieras mantienen un tope similar con respecto a los meses del 2025, aunque muchos dan la posibilidad de aumentar el máximo por las plataformas digitales en el caso de que el cliente lo requiera. No obstante, el Banco Nación fue la entidad que tuvo ajustes más significativos, que en enero del 2025 era de $150.000 diarios y desde enero del 2026 es de $1.000.000 por día. Cabe destacar que, ante cualquier duda, el cliente podrá acceder a los canales oficiales de su banco y consultar cualquier inquietud.