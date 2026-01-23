Con las altas temperaturas del verano, tener un aire acondicionado en casa se vuelve indispensable para no sufrir el calor.

Para quienes necesiten comprar un aire acondicionado , pero quieran cuidar el bolsillo, un importante banco ofrece promociones y la posibilidad de financiarlos hasta en 15 cuotas sin interés por tiempo limitado.

Aires acondicionados hasta en 15 cuotas sin interés: qué banco ofrece la promoción y cómo conseguirlos

La Tienda BNA, la plataforma de e-commerce de Banco Nación, ofrece hasta 15 cuotas sin interés para financiar distintos electrodomésticos, entre ellos, aires acondicionados.

Se trata de un momento clave para prepararse para las altas temperaturas y las olas de calor que se vienen en el verano 2026.

La promoción, que se llama “cuotas en eficiencia energética”, está disponible del 1 al 31 de enero comprando en Tienda BNA a través de BNA+ y MODO. Además de la financiación, ofrece descuentos de hasta 30% en algunos equipos.

Un experto reveló la forma correcta de apagar el aire acondicionado. Fuente: Archivo. Marina Demeshko

Entre los diferentes productos con ofertas de financiación, se encuentran los siguientes aires acondicionados:

Aire Acondicionado Hyundai Inverter con Wi-Fi HY11INV-5000FCW: 15 cuotas sin interés de $ 92.733,27 con BNA+ MODO

Aire Acondicionado Hyundai Inverter con Wi-Fi HY11INV-6000FCW: 15 cuotas sin interés de $ 113.179,20 con BNA+ MODO

Aire Acondicionado BGH 3650 Wats Split Frio - Calor Inverter GAS R32: 15 cuotas sin interés de $ 70.599,33 con BNA+ MODO

Aire Acondicionado BGH 5500 Wats Split Frio - Calor Inverter GAS R32: 15 cuotas sin interés de $ 108.666 con BNA+ MODO

Aire Acondicionado Split Electra Inverter Frio-Calor Eti64C 6400W Cool Wave: 15 cuotas sin interés de $ 101.406,60 con BNA+ MODO

Acondicionador de Aire Inverter 3.400 Watts – Frio/Calor RT3400INVFSK: 15 cuotas sin interés de $ 53.680 con BNA+ MODO

Split Samsung 3000w F/C “A++”Inv. Ar40f12c0am2bg: 15 cuotas sin interés de $ 59.980 con BNA+ MODO

Ni 22° ni 24°: a qué temperatura hay que poner el aire acondicionado para ahorrar electricidad

Con el calor, el aire acondicionado se vuelve un aliado ineludible para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, un simple error al elegir la temperatura puede hacer que el consumo eléctrico se dispare innecesariamente.

Elegir mal el grado puede no solo encarecer la boleta de luz, que este mes vienen con aumento, sino también afectar el confort y la salud.

Por eso, saber a cuántos grados poner el aire cuando hacer más calor es clave para ahorrar y sentirse a gusto.

Según técnicos en climatización y las recomendaciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), la temperatura ideal del aire acondicionado en invierno es entre 20° y 21°.

Sin embargo, según expertos en climatización, la temperatura óptima para disfrutar de un ambiente fresco sin desperdiciar energía es de 23° .

Este valor permite mantener una sensación térmica agradable sin forzar el sistema de refrigeración, lo que se traduce en un menor gasto energético a largo plazo.