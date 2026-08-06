Durante la última década, la industria fintech revolucionó los servicios financieros con bancos digitales, plataformas de crédito y soluciones de pago que desafiaron a los jugadores tradicionales. La siguiente etapa, sin embargo, ya no se librará únicamente entre bancos y startups financieras, sino dentro de empresas de sectores como el retail, la movilidad, la logística o la salud, que están incorporando productos financieros como parte de su oferta principal.

Para Andrés Fontao, director general de Finnovista, la transformación más relevante del ecosistema consiste en que las finanzas dejaron de ser una industria aislada para convertirse en una capacidad que cualquier empresa puede integrar para fortalecer la relación con sus clientes.

“La gran novedad es que estamos dando entrada y acogida a sectores adyacentes donde el fintech está permeando: retail, transporte y logística, salud y bienestar y seguridad. Son industrias donde, por la evolución de la tecnología y de la regulación, se están embebiendo soluciones financieras dentro de sus ecosistemas”, explicó en entrevista con El Cronista.

Esa visión será precisamente el eje de la décima edición de Finnosummit, dirigida por Fontao, que se realizará el 23 y 24 de septiembre en Expo Santa Fe, y que por primera vez abrirá su agenda de manera deliberada a industrias distintas del sector financiero para reflejar hacia dónde está evolucionando el mercado.

De las fintech para consumidores a las fintech que impulsan otras industrias

Fontao explicó que el ecosistema también está viviendo una transición del modelo B2C hacia uno donde cobran mayor relevancia las empresas que desarrollan infraestructura tecnológica para otras organizaciones.

“Vemos una evolución donde el B2B empieza a tomar mayor protagonismo. Soluciones fintech que sirven a las fintech, soluciones fintech que sirven a los bancos y soluciones fintech que sirven a estas industrias adyacentes para que puedan embeber los servicios financieros”, afirmó.

Ese cambio, agregó, también ha impulsado a las compañías especializadas en infraestructura financiera, que hace unos años atendían principalmente a los bancos y ahora encuentran oportunidades en un ecosistema en México que ya supera las 1,000 fintech entre empresas nacionales y extranjeras.

Las superapps dejan de ser una excepción

La integración de servicios financieros dentro de otras plataformas también acerca a México a un modelo similar al de las superapps, muy populares en Asia. DiDi, proveniente de ese continente, es un ejemplo de las compañías que ya están capitalizando eso en el país.

Aunque Fontao considera que los protagonistas no necesariamente serán compañías asiáticas, sino empresas que ya cuentan con millones de usuarios y una relación cotidiana con ellos.

“Para mí, la gran oportunidad la tienen Mercado Libre, Walmart, Rappi o Uber, porque ya tienen la lealtad de sus clientes. Si integran servicios financieros como parte de una oferta más holística, eso representa una gran amenaza para los incumbentes”, señaló.

En ese escenario, añadió, la competencia dejará de girar únicamente alrededor de tasas de interés o productos financieros.

“La diferenciación no se puede basar en precio. Te vas a diferenciar en experiencias. ¿Quién ofrece la mejor experiencia a sus clientes?”, sostuvo.

Un sector que alcanzó la madurez

A diez años del nacimiento de Finnosummit, Fontao considera que el ecosistema mexicano dejó atrás su etapa experimental.

“Hace diez años apenas existía. Era una industria incipiente, sin estructura, sin forma y sin voz. Hoy el sector fintech es un sector maduro, establecido, con regulación, representación institucional y licencias bancarias”, comentó.

No obstante, advirtió que México necesita dar un nuevo paso para mantener su competitividad regional.

Aunque fue pionero con la Ley Fintech, considera que el país se ha rezagado frente a mercados como Brasil, Chile y Colombia. En su opinión, el siguiente gran catalizador será el desarrollo de Open Finance y Open Data, infraestructura que permitirá acelerar la innovación en pagos y nuevos servicios financieros.

Así será la décima edición de Finnosummit

Además de abrirse a otras industrias hacia donde evoluciona el sector fintech, Fontao adelantó que la edición conmemorativa también estrenará un formato más amplio, con cuatro escenarios dedicados a conferencias magistrales, mesas redondas, talleres prácticos y presentaciones de startups.

La agenda incluirá temas como inteligencia artificial, embedded finance, ciberseguridad y la evolución del ecosistema fintech.

“Traemos speakers, no necesariamente para hablar de lo bueno, de lo bonito y de lo barato que son. Traemos speakers para compartir su visión de hacia dónde va la industria”, agregó Fontao.

El directivo enfatizó que Finnosummit tiene una visión agnóstica de la industria, capaz de conectar las tendencias globales con las oportunidades que existen en México.

Además, el evento lanzará por primera vez los Finnosummit Awards para reconocer a las personas que han impulsado el desarrollo de la industria durante la última década, mantendrá el programa DisruptHer para promover una mayor participación de mujeres en el sector y buscará que las conexiones entre asistentes trasciendan el networking tradicional mediante un nuevo concepto que denomina “net growing”.