En esta noticia Con dólar en $ 1500, la nueva recomendación del Gurú del Blue para los ahorristas

Mientras el dólar oficial se mantiene por encima de los $ 1500, el analista financiero Salvador Di Stéfano, conocido como el “Gurú del Blue”, dejó una nueva recomendación para los ahorristas.

“El dólar encontró un techo en la zona de los $ 1500″, aseguró el especialista en el último informe publicado en su sitio web.

El analista planteó que el gobierno de Javier Milei impulsa cambios estructurales, con “la reforma de la carta orgánica del Banco Central” como pieza central, que cuenta con apoyo del FMI.

Para Di Stefano, esta medida “a futuro marcará el camino de una administración estatal más ordenada”. Mientras tanto, la presión cambiaria cedería en el corto plazo.

Mientras en julio “el dólar mayorista casi no se modificó”, el Gurú señaló que “la tesorería en sus licitaciones contrajo la cantidad de moneda en el mercado, y esto hace pensar que el mercado no está demandando pesos".

“En buen romance, si se busca ponerle un techo al dólar en $ 1500 y se sacan pesos del mercado, es muy probable que la tasa de interés comience a subir, lo que puede llegar a entorpecer el normal desenvolvimiento de la economía real", advirtió.

Para el especialista, esta mecánica crea oportunidades específicas para los ahorristas argentinos.

“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

Con dólar en $ 1500, la nueva recomendación del Gurú del Blue para los ahorristas

“El Gobierno le puso un techo al dólar, y saca pesos del mercado. Esto le devuelve el atractivo a las letras y bonos en pesos", aseguró Di Stefano.

En su informe, el especialista financiero desglosó que la semana pasada el Gobierno colocó “una letra que ajusta por tasa Tamar (tasa de plazo fijo por más de $ 1.000 millones) o dólar mayorista cual fuera mayor”, que vence en enero 2028.

“El Gobierno está colocando una familia de bonos duales que ajustan en forma indistinta por tasa o ajuste por inflación, o tasa o ajuste por dólar mayorista. Estos bonos vencen post elecciones 2027, y es una buena alternativa para cubrirse para aquellos que sufren de vértigo electoral ", sugirió.

Para el mercado argentino, Di Stefano recomendó “ser selectivo” en acciones locales. En este sentido, deslizó por ahora evitar YPF y Vista en caso de una caída de precios de petróleo en el marco de la incertidumbre que aún genera la guerra en Medio Oriente.

En cambio, identificó oportunidades en Pampa, Central Puerto y Loma Negra, que podrían “salir de un comportamiento lateral” y alcanzar “nuevos puertos en niveles de precio más elevados”.

“ Con dólar calmo, las tasas en pesos cobran protagonismo . Las tasas en exterior siguen muy elevadas, y esto le puso un techo a la suba de los títulos públicos argentinos. La mejora en la bolsa americana, activa a las acciones en Argentina. Hay espacio para invertir en el mercado de capitales y ser selectivo“, aseguró.

No obstante, Di Stefano advirtió sobre un riesgo político latente de cara al próximo año electoral.

“Lo negativo es que mientras el gobierno se apresura en reformas estructurales para ganar reputación, el mercado insiste en hablar de política y elecciones 2027″, reconoció.

El especialista puso sobre el tablero la posibilidad de que la provincia adelante las elecciones a gobernador para mayo de 2027 y evaluó sus implicancias en el mercado.

“Si esto fuera correcto, resuelve o agrava el problema de la volatilidad. Si gana el oficialismo nacional, el mercado adelantará la baja del riesgo país, si pierde el oficialismo nacional otra vez la cantinela del temor por quien gana las elecciones presidenciales. Hemos nacido para sufrir, pero no dejemos pasar la oportunidad de la suba que se avizora en las acciones tecnológicas americanas, Brasil y Argentina”, concluyó.