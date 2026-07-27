Durante el cierre de mercados de este lunes, 27 de julio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.44, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.23% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, el Dólar registró un leve aumento de 0.09%, mientras que en el último año acumula una caída de 6.05%, indicando una tendencia anual bajista pese a la estabilidad reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia claramente bajista: 7 jornadas de caída, breves repuntes intermedios y un cierre en descenso.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.54%, es menor que la volatilidad anual del 7.51%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que los últimos dos días han registrado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza indica una creciente confianza en la moneda, reflejando un entorno económico favorable.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en la cotización pueden ser temporales y sujetas a cambios según los factores económicos y políticos. La tendencia positiva observada puede no ser sostenible a largo plazo, por lo que se recomienda seguir de cerca las variables que podrían influir en su comportamiento.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.