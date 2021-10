Cómo hizo el Central para frenar al dólar Bolsa y poner tope al blue antes de $200

El nuevo techo del dólar Bolsa subsidiado por el Banco Central pareciera estar en los 180 pesos. A ese precio el dólar financiero permite operaciones que al final del día abastecen el circuito del dólar blue, de modo que este no supere finalmente los 200 pesos.

El problema de mantener al dólar Bolsa en $ 180 -suele terminar las ruedas en $ 179 y monedas- es que para hacerlo la intervención en los mercados y ahora le "costó" u$s 14 millones de las reservas.





In crescendo





A pesar del nuevo cepo del cepo que instrumentó la entidad a principios de mes, por el cual nadie puede comprar más de u$s 17.500 semanales del bono AL30 -el que subsidia el BCRA-, nunca debió gastar tanto.

Apenas se empezaron a aplicar las medidas, el volumen negociado se desplomó, pero luego los brokers se adaptaron y el Central demandó u$s 5 millones diarios para mantener a ese tipo de cambio en son de paz.

No news



-"¿Va a hacer algo el Gobierno ante esto, habrá alguna nueva medida?", le preguntó este diario a un encumbrado funcionario.

-"Hay una que vienen laburando", dice en tercera persona, como para despegarse.

-"¿Cuál?", interroga este cronista.

-"Rezar", responde entre risas.

El viernes debió poner u$s 12 millones, al igual que el lunes, pero este martes llegó a un récord de u$s 14 millones, cifra nunca vista desde este nuevo cepo.

Demanda pura

En el Gobierno interpretan que la suba del dólar financiero corresponde a una demanda pura: "Si ves los volúmenes no es que se triplicaron, subió pero no es que se opera tres veces más, en ningún bono o acción. Es simplemente que todos están dispuestos a pagar más caro por el contado con liquidación o el MEP".

"Pero el volumen operando no se triplicó del total de CCL, ese es el tema. Sí se opera más volumen, pero no es el tripe como la intervención", advierte la fuente.

El Senebi, que es el dólar libre que usan las empresas para poder mandar divisas al exterior sin cupo, subió de $ 199,75 a $ 200,50.

Monitoreo al blue

La suba del blue, de $ 194 a $ 196, la quieren controlar con el dólar MEP subsidiado. La idea de que no pase los $ 180 es que se pueda seguir haciendo el puré (ilegal) de comprar en la Bolsa y revenderlo en el mercado paralelo, de modo de abastecer de divisas a las cuevas, para así impedir que llegue a $ 200.

El tema es que el congelamiento de precios provocó un alza en el billete, ya que muchos supermercadistas orientales, al no poder stockearse en mercadería, se stockearon en verdes.

Senebi pica en punta

Hubo un alerta el viernes cuando los brokers vieron que un organismo del Estado (que no fue el BCRA, que no usa el GD 30) intervino en ese mercado por primera vez, comprando u$s 5 millones del GD30 para hacerlo bajar, pero luego no se repitió más esa modalidad.

Pareciera ser que sólo fue un amague, pero que no se volverá a repetir como estrategia, como es la del Central con el AL30.