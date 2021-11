Cuál es el dólar con que se ganó 18% en tan sólo un mes

El dólar MEP, que estaba a $ 175 hace un mes, ahora está $ 180,50, pero si se quiere comprar dólares en la Bolsa en forma libre, sin el nuevo cupo de los 50.000 nominales semanales que equivalen a u$s 17.000, hay que pagar $ 206.

Por lo tanto, para las empresas que buscan dolarizar su cartera sin restricciones, la suba del tipo de cambio fue del 18% en apenas un mes. Si se tomaran los 22 días hábiles, daría un alza de casi el 1% diario.

Ahora, si se toma el Senebi, que es el contado con liquidación libre, hace un mes valía $ 193, y hoy tocó $ 219, aunque luego se acomodó en $ 216, lo que representa un alza del 12%.

El volumen negociado aumenta a tal punto que en el MEP se negociaron u$s 73 millones y en el CCL u$s 77 millones, mientras el Central debió intervenir con un récord de u$s 20 millones para que el dólar Bolsa subsidiado con el cupo de los u$s 17.000 semanales no pase los $ 180,50.

¿Quién es el que lo hace subir?

"Pimco no es" , aseguran en las mesas, mientras observan cómo la cartera de bonos en pesos que tenía Templeton se va achicando.

Desde ese fondo le aseguraron al ministro de Economía, Martín Guzmán, que no tienen ninguna decisión estratégica de retirarse del país. "Y menos a estos precios de remate", dirían los mal pensados.

Cuando le hacen notar que en la pantalla de Bloomberg se puede ver cómo su cartera de bonos va disminuyendo, en Templeton argumentan que puede relacionarse con el pedido puntual de algún cliente, aunque retrucan que es difícil evaluar su tenencia, ya que algunos títulos están bajo custodia y no es sencillo comparar cifras.