Franco Colapinto no pudo sostener el impulso que había mostrado en Canadá y completó una carrera para el olvido en el Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino de Alpine terminó en la 15ª posición en la sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1, disputada en las estrechas calles de Montecarlo.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato y cada vez más consolidado como uno de los principales candidatos al título. El podio lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

Para Colapinto, la jornada representó un marcado contraste con lo ocurrido dos semanas atrás en el Gran Premio de Canadá, donde había finalizado sexto y sumado ocho puntos importantes tanto para su posición en el Campeonato de Pilotos como para Alpine en la lucha entre constructores.

El argentino había llegado a Mónaco con expectativas de volver a ubicarse en la zona de puntos, aunque las dificultades comenzaron desde la clasificación. El sábado no logró avanzar a la Q3 y quedó ubicado en la 14ª posición de la grilla para la carrera del domingo.

El Circuito de Mónaco es considerado uno de los escenarios más complejos y emblemáticos de la Fórmula 1. Sus apenas 3,3 kilómetros de extensión, las calles angostas y la cercanía permanente de los muros convierten cada vuelta en un desafío de precisión, donde cualquier error puede costar varias posiciones o incluso provocar un abandono.

La competencia de este domingo confirmó esas exigencias. Colapinto no encontró el ritmo necesario para avanzar y terminó retrocediendo una posición respecto de su lugar de partida, para cruzar la meta en el 15° puesto.

Pese al resultado, el argentino continúa atravesando una temporada de crecimiento en la máxima categoría. Antes de la cita en Montecarlo había logrado sumar puntos en dos carreras consecutivas, una señal del progreso que mostró junto a Alpine durante el inicio del campeonato.

Fuente: EPA CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Mónaco marcó además la segunda presentación de Colapinto en este tradicional circuito urbano desde su llegada a la Fórmula 1. En la edición de 2025 había concluido 13°, después de largar desde el 18° lugar.