El Gobierno implementó un nuevo canje de deuda pública entre el Tesoro Nacional y el Banco Central. Se trata de una conversión de bonos que vencen el 30 de junio de 2026 por otros que vencen en 2027.

La Resolución Conjunta 33/2027 de Finanzas y Hacienda que autoriza una operación de canje en la que el BCRA entrega bonos que vencen en junio de 2026 y el Tesoro entrega una canasta compuesta en un 50% por BONCAP T15E7 (vence el 15 de enero de 2027) y el otro 50% por BONCAP T31Y7 (vence el 31 de mayo de 2027).

Cómo es el canje

Se trata de unos bonos que estaban en manos de BCRA y que el regulador monetario no puede renovar, por eso, los canjea al Tesoro por otros más largos.

Para hacerlo, la norma dispone la ampliación de la emisión de ambos bonos hasta $30.000 millones VNO cada uno. No es un monto mayor y bastante insignificante conparados con los u$S 20,4 millones que vencen

“Se trata de un mecanismo que se usa para no hacer cash in al BCRA y poder renovarlos más que nada”, apuntó el economista de Eco Go Sebastián Menescaldi.

“BCRA no puede participar en licitaciones primarias, por eso toman esta medida”, apuntó en igual sentido a este medio Gabriel Caamaño, director de Outlier.

La finalidad principal es descomprimir vencimientos de deuda concentrados en junio de 2026.

El Tesoro reemplaza pasivos que vencen en pocos días por otros con vencimiento entre enero y mayo de 2027. La operación moviliza $60.000 millones de valor nominal entre ambos instrumentos, aunque el monto efectivo dependerá de las tenencias que finalmente convierta el BCRA.

La resolución encaja en la estrategia del Ministerio de Economía de administrar activamente los vencimientos de deuda en pesos y utilizar al BCRA como contraparte para reorganizar el perfil de deuda del Tesoro.

Licitación a la vista

No obstante, es insignificante contra los vencimientos que vienen. Cabe recordar que Economía llamó a una licitación imprevista y realizará un canje de bonos Dólar Linked al 30/06/26 (TZV26) por una letra al 31/07/26 (D31L6) o por un bono dólar que también ofrece cobertura cambiaria, pero con un horizonte temporal más largo: vence recién el 15/12/28 (TZVD8).

Así, busca descomprimir cerca de $ 6,9 billones de TZV26 que vence el 30 de junio. La oferta de canje por el D31L6 es para aquellos inversores que hacen roll-over cada licitación, mientras que el canje por el TZVD8 es para buscar extender la duración.

El canje del BCRA va en el mismo sentido, aunque se trata de un monto pequeño esta vez, por lo que busca en realidad ordenar las tenencias del bonos del BCRA y extender los plazos.