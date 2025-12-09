En el marco de la previa a la colocación del Bonar 2029 N, con el que el ministro de Economía, Luis Caputo, pretende cancelar los vencimientos de capital de enero de 2026, el Gobierno, busca aumentar la demanda del instrumento a fin de reducir los rendimientos.

Con ese objetivo en mente, habilitó a las aseguradoras y reaseguradoras a celebrar operaciones de caución bursátil en moneda extranjera con títulos públicos en cartera, siempre y cuando el producido sea utilizado exclusivamente para la adquisición en licitación primaria de bonos en dólares.

Qué establece la norma

Así lo dispuso la Resolución 668/2025 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), que estableció que el monto total involucrado en operaciones de caución bursátil no podrá superar, en ningún momento, el 20% del valor de la cartera de títulos públicos, incluyendo las tenencias afectadas en la operación.

Por otro lado, se dispuso que los Títulos Públicos suscriptos con los fondos provenientes de las operaciones de caución bursátil serán computables para la determinación de las relaciones entre estado de capitales mínimos y cálculo de Cobertura.

Asimismo, en las Notas a los Estados Contables, las entidades deberán informar el detalle de los Títulos Públicos afectados y el pasivo relacionado registrado en dichos Estados Contables.

Dudas en el sector seguros

La noticia es recibida como positiva por gran parte de los analistas de mercado, por un lado, porque permite diversificar inversiones a las aseguradoras y apuntala la solvencia del sector. De hecho, la industria del seguro reclama hace años una mayor diversidad en el menú de inversiones al que pueden volcar sus capitales.

“Esta medida que permite un escenario positivo de reducción de riesgo país, rentabilizar posiciones que se encuentran inmovilizadas en la mayoría de los balances de las cias de seguros producto de las valuaciones a investment que tiene la industria. Además, permite generar una fuente de financiamiento adicional para el sector público”, dijo aEl CronistaFlavio Simonotto, director de Asset Management de Grupo ST.

Y aseguró que “el desafío sería eficientizar la operatoria de caución en dólares robusteciendo los plazos”

En ese sentido, desde Max Capital hicieron algunas reflexiones preliminares del tema.

“El Gobierno podría buscar beneficios regulatorios para los inversores locales a fin de aumentar la demanda y reducir los rendimientos”, arriesgaron en su informe diario. El reporte sostiene que, es probable que el Gobierno haya tomado esta medida con el objetivo de generar algo de demanda local para el Bonar 2029N.

Con ese fin, “permitió que las compañías de seguros utilicen caución para comprar el nuevo bono en la licitación, con un límite máximo de financiamiento del 20% de su cartera de bonos públicos”, afirmó el reporte diario de Max Capital.

Objetivo: abajo del 10%

“El Gobierno buscaría ubicar el bono en un punto de la curva donde la pendiente ascendente permita una YTM por debajo del 10%, pero con la actual estructura de probabilidades de default, eso parece desafiante. Incluso bajo la curva ley NY, el nuevo 29 solo comprimiría de 10.7% a 10.5%, aún por encima del 10%”, analizó Max Capital.

Y anticipó que “las aseguradoras locales podrían, en principio, presionar gracias a la nueva regulación, pero en última instancia, el inversor marginal es una combinación de inversores offshore y corporativos locales, que no tienen ningún incentivo adicional”.

En nuestro país hay 191 compañías de seguro, pequeñas, grandes, de todos los tamaños, que suman unos u$s 13.000 millones de primas.

No es casualidad que apele a este sector para inyectar flujos al Bonar 2029 dado que las aseguradoras son las principales inversoras institucionales de la Argentina.

En nuestro país hay 191 compañías de seguro, pequeñas, grandes, de todos los tamaños, que suman unos u$s 13.000 millones de primas. Ese es un volumen importante de dinero que se vuelca al mercado de capitales y hay gran capacidad de crecimiento aún dado que, por ejemplo, Brasil tiene un volumen de u$s 20.000 millones.