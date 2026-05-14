El próximo 16 de junio, Argentina se medirá ante Argelia en un duelo que promete ser electrizante en el Estadio Kansas City. La selección argentina, con su rica historia en el fútbol mundial, buscará reafirmar su estatus tras su reciente triunfo en la Copa América. Por su parte, Argelia, que ha brillado en la Copa Africana de Naciones, llega con la confianza de haber ganado todos sus partidos en el torneo de 2019. Ambos equipos presentan estilos contrastantes: Argentina, con su juego técnico y posesión, se enfrentará a un Argelia que se caracteriza por su ofensiva rápida y enérgica. La expectativa es alta, ya que los aficionados esperan un espectáculo que combine la tradición futbolística argentina con la emergente fuerza de los Zorros del Desierto, en un choque que podría definir el rumbo de ambos en el torneo. El partido inaugural del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia se jugará el martes 16 de junio y comenzará a las 22:00 horas en Argentina. El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Kansas City en Kansas City, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá. En Argentina, el partido entre 22:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026. Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.