BBVA Seguros alcanzó los 792 millones en primas en el primer trimestre, un 20,2% más. (Fuente: Shutterstock).

En un mercado que cerró 2025 con el liderazgo por primas de Vida Caixa con un market share del 12,3%, BBVA Seguros, inmerso en un esfuerzo por escalar posiciones, presentó los números del primer trimestre de 2026 con datos que invitan al optimismo, ya que el beneficio de BBVA Seguros al cierre del primer trimestre de 2026 se situó en 75,5 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 7,5% interanual.

Por otro lado, en el conjunto de negocios de seguros de BBVA en España, el volumen de primas gestionadas alcanzó los 1044 millones de euros, con un incremento del 18% interanual. Así las cosas, este segmento de negocio de la entidad vasca emitió 791,97 millones de euros en primas en los tres primeros meses del ejercicio, monto que explica un incremento del 20,2% relación al mismo periodo del año anterior.

La empresa achaca este comportamiento a una mayor actividad tanto en los negocios de riesgo como de ahorro. Así, en el conjunto de la actividad, las primas de los negocios individuales de riesgo y ahorro alcanzaron casi los 722 millones, esto es una suba del 20,6% interanual.

BBVA Seguros alcanzó los 792 millones en primas en el primer trimestre, un 20,2% más. Shutterstock

Cómo se reparte el negocio

De esta facturación, 496,2 millones de euros corresponden a los productos de ahorro, con un crecimiento del 30%. En cuanto a los productos de riesgo, destacó Salud con un crecimiento del 12%, por encima de la media del sector. A cierre del primer trimestre de 2026, el total de provisiones gestionadas en el negocio de vida por BBVA Seguros superó los 11.708 millones, 9,4% más interanual.

“ En BBVA Seguros reforzamos nuestro compromiso de acompañar a los clientes con soluciones que aporten certidumbre y estabilidad en un contexto marcado por la volatilidad, tanto en la fase de acumulación del ahorro como en su disposición eficiente ”, señaló el consejero delegado de BBVA Seguros, Eugenio Yurrita.

Yurrita destacó que este compromiso se refleja en la sólida evolución de los productos de Vida Ahorro Individual, que superan los 496,2 millones de euros en primas y registran un crecimiento del 30% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

La joya del trimestre

El producto con el crecimiento más destacado fue el Plan de Ahorro Garantizado con un 40,5%, donde las primas emitidas alcanzaron los 106 millones de euros. Con este producto, explicó la compañía en la presentación de resultados, se garantiza un tipo de interés para un plazo determinado, que actualmente va desde los dos a los 10 años, y que podrá escoger el asegurado tanto en la contratación como en las renovaciones sucesivas.

Así, al vencimiento del contrato, el asegurado recibiría un capital igual a la provisión matemática a esa fecha. “ Y en caso de su fallecimiento, sus beneficiarios recibirían un capital igual al 101% de la aportación realizada o la provisión matemática a la fecha de la última renovación capitalizada al interés técnico garantizado ”, afirmó BBVA Seguros.

BBVA Seguros alcanzó los 792 millones en primas en el primer trimestre, un 20,2% más. (Fuente: Shutterstock).

Otros productos destacados

Por su parte, otro de los productos de Vida Ahorro que obtuvo un crecimiento elevado fue el PIAS (Plan Individual de Ahorro Sistemático) con un 27,8% más, donde las primas emitidas superaron los 238 millones de euros.

De hecho, destacó la compañía, con este producto en BBVA Seguros, los clientes pueden contratar aportaciones periódicas o únicas, para constituir un capital con una rentabilidad garantizada que se beneficiará de la exención de tributación de los rendimientos si transcurridos como mínimo cinco años desde la primera aportación se constituye una renta vitalicia.

Así, y una vez constituida la renta vitalicia asegurada, las prestaciones mensuales en forma de renta que se obtengan, tributarán en IRPF como rendimiento de capital mobiliario, con reducciones fiscales en función de la edad.

Por último, Rentas Aseguradas alcanzó un crecimiento del 35% en el primer trimestre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. Con Rentas Aseguradas, explicó la empresa, el cliente percibirá unos ingresos mensuales de cuantía constante hasta su fallecimiento. En caso de fallecimiento del asegurado, los beneficiarios designados recibirán un capital igual a la prima aportada incrementada en un 1%.