El Banco Provincia anunció una nueva modalidad para pagar con tarjetas de crédito desde el celular y, al mismo tiempo, confirmó una serie de beneficios y descuentos disponibles durante marzo para quienes utilicen esta herramienta. La entidad financiera incorporó la posibilidad de realizar pagos sin contacto (NFC) desde el teléfono móvil a través de la aplicación Cuenta DNI, lo que permite abonar compras acercando el dispositivo al posnet del comercio, sin necesidad de usar la tarjeta física. Además de la nueva funcionalidad, el banco informó promociones especiales para quienes paguen con tarjeta Visa mediante billeteras digitales o desde el celular. Entre los beneficios confirmados se destacan promociones vinculadas al consumo gastronómico y a cafeterías. Según informó el banco, los reintegros se acreditan de forma automática en cada transacción válida y están disponibles durante los períodos de vigencia establecidos para cada promoción. El objetivo de estas iniciativas es impulsar el uso de pagos digitales, ofreciendo mayor comodidad, seguridad y ahorro a los clientes al momento de realizar compras. Para utilizar la función de pago NFC desde el celular es necesario contar con la última versión de la app instalada y seguir una serie de pasos simples. Una vez completado el proceso, la tarjeta queda habilitada para pagar sin contacto. Con la función activada, el pago se realiza directamente desde la aplicación. Desde la pantalla principal de Cuenta DNI hay que presionar el botón “Pagar con NFC”, acercar el celular al lector del comercio y completar la operación con la tarjeta predeterminada. Si se trata del primer uso de esta modalidad, el sistema solicitará elegir Cuenta DNI como aplicación de pago predeterminada.