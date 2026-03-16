La aplicación Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, sumó una nueva herramienta financiera que amplía las posibilidades de ahorro para sus usuarios. A partir de ahora, quienes utilicen la app podrán constituir plazos fijos en dólares de manera directa desde el celular, sin necesidad de ingresar al homebanking ni asistir a una sucursal bancaria. La nueva función forma parte del menú de inversiones disponible dentro de la aplicación y busca simplificar el acceso a instrumentos financieros para quienes administran su dinero principalmente a través del teléfono. Así, desde la misma plataforma donde se realizan pagos, transferencias y se accede a promociones, también será posible gestionar este tipo de operaciones. El producto permite crear depósitos a plazo fijo en moneda extranjera mediante un proceso que se realiza completamente dentro de la aplicación. Para poder utilizarlo, es necesario contar con una caja de ahorro en dólares y disponer de fondos en esa cuenta. La operatoria se encuentra habilitada en días hábiles y dentro de un horario específico establecido por la entidad bancaria. Según las condiciones informadas, el funcionamiento contempla: En caso de que el usuario todavía no tenga una cuenta en dólares, puede abrirla desde la propia app del banco. El trámite se realiza de forma digital y no tiene costo. El procedimiento para realizar la inversión es breve y se completa en pocos pasos dentro de la aplicación: La incorporación de este instrumento se suma a otras herramientas financieras que la aplicación fue integrando en los últimos meses. Además de facilitar pagos y transferencias, también reúne distintos servicios que millones de usuarios utilizan a diario. Entre las principales funciones disponibles se encuentran: