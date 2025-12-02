Diciembre comenzó con cambios clave en la atención bancaria. Entre el cronograma especial por los feriados y el nuevo esquema de horarios por la llegada del verano, los clientes deberán prestar atención para evitar problemas en sus gestiones.

Uno de los cambios más importantes es el adelanto del horario de atención en la provincia de Buenos Aires, una medida que busca aliviar el impacto de las altas temperaturas y reducir las filas en los momentos de mayor calor.

Cambian los bancos en diciembre: ¿cuál es el nuevo horario de atención?

Desde el 1 de diciembre, los bancos que operan en la provincia de Buenos Aires adoptaron el horario estival, que se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026. Las sucursales abrirán de 08:00 a 13:00, en lugar del horario habitual de 10:00 a 15:00.

Los bancos de todo el país permanecerán cerrados por 3 días consecutivos y varias operaciones quedarán suspendidas.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto N° 2894/2025, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza tanto a entidades públicas como privadas.

¿En qué zonas impactará la medida?

El nuevo esquema regirá en 108 de los 135 distritos bonaerenses, incluyendo ciudades como La Plata, Campana y Luján. Cada municipio debe adherir a la modalidad estival para que se aplique en sus sucursales.

Por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantendrá el horario tradicional , de 10:00 a 15:00.

Feriados bancarios: ¿cuándo cerrarán las entidades financieras?

Además del cambio horario, diciembre trae un cierre de 72 horas en todas las sucursales bancarias:

Sábado 6 de diciembre

Domingo 7 de diciembre

Lunes 8 de diciembre ( feriado por la Inmaculada Concepción de María)

Los cajeros automáticos operan con normalidad durante los feriados bancarios. Fuente: archivo.

Durante esos días no habrá atención presencial. Las operaciones que requieren presencia física, como retiros de grandes montos, apertura de cuentas, trámites de créditos o certificaciones, quedarán suspendidas hasta el martes siguiente.