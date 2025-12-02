Los bancos del país permanecerán cerrados durante 72 horas de la próxima semana. Como ocurre todos los años, la actividad bancaria presencial quedará completamente suspendida, lo que impactará en los trámites que requieren atención por ventanilla, validaciones presenciales o gestiones administrativas.

Aunque las sucursales no abrirán sus puertas, las entidades financieras recordaron que la mayoría de los servicios digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios seguirán operativos, por lo que recomiendan anticipar los trámites que solo pueden hacerse en oficina.

¿Por qué estarán cerrados los bancos durante 72 horas?

El cierre se extenderá desde el sábado previo, sumará el domingo y se completará el lunes 8 de diciembre sin atención presencial. El feriado del 8 de diciembre es un día no laborable para el sector bancario.

Por lo tanto, no habrá horarios especiales ni atención parcial y todas las sucursales permanecerán completamente cerradas. La medida es parte del calendario oficial y se repite cada año, pero coincide con un período de alta demanda por el inicio de la temporada navideña.

¿Qué operaciones quedarán suspendidas?

Durante estas 72 horas no será posible realizar trámites que requieran presencia física en la sucursal. Entre ellos:

Consignaciones en caja

Retiros de montos altos

Apertura de productos que requieren firma presencial

Radicación de documentos para créditos, hipotecas, reclamos o certificaciones

Verificación de identidad mediante cotejo de datos o huella digital

Cualquier trámite que dependa de un funcionario de ventanilla quedará disponible recién el martes siguiente.

Aunque las sucursales estarán cerradas, los bancos confirmaron que seguirán operativos los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios y toda la banca digital. Se podrán realizar retiros, pagos, transferencias, consultas y recargas con normalidad. Las entidades reforzaron la carga de efectivo y recordaron que la mayoría de las operaciones hoy se gestionan por canales online.

¿Cuándo vuelven a abrir los bancos?

La atención presencial se restablecerá el martes siguiente, en los horarios habituales de cada entidad. Esa jornada suele registrar un flujo elevado de clientes, por lo que pueden darse demoras adicionales en ventanilla o en la disponibilidad de turnos. Los trámites acumulados durante el fin de semana largo podrán tardar algunas horas extras en procesarse.