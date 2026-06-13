Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó una serie de reformas destinadas a simplificar la integración de expedientes para la contratación de créditos en instituciones bancarias.

Los cambios, según dio a conocer la Revista Legislatura, forman parte de una estrategia del Gobierno de México para acelerar la digitalización del sistema financiero y facilitar el acceso al financiamiento para personas y empresas.

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Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la incorporación de la Firma Electrónica Avanzada como herramienta para solicitar y formalizar créditos, además de la posibilidad de realizar verificaciones por medios electrónicos y reutilizar documentación previamente entregada y vigente dentro de los expedientes bancarios.

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De acuerdo con las reformas publicadas por la CNBV, las instituciones financieras podrán adoptar mecanismos digitales para agilizar distintos procesos relacionados con la contratación de financiamiento.

El objetivo es reducir cargas administrativas, disminuir tiempos de respuesta y ofrecer una experiencia más eficiente para los usuarios.

Reutilización de documentos que ya formen parte de expedientes vigentes.

Uso de la Firma Electrónica Avanzada para solicitar y formalizar créditos.

Verificaciones de identidad y validaciones realizadas de manera no presencial mediante herramientas electrónicas.

Mayor flexibilidad para comprobar ingresos en los créditos al consumo.

Simplificación de trámites y reducción de requisitos administrativos.

Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito.

Las reformas consignadas y publicadas en DOF, también apuntan a que los procesos sean más ágiles y seguros, aprovechando herramientas tecnológicas que permitan realizar trámites sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal bancaria.

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Las reformas anunciadas por la CNBV pueden facilitar el acceso al crédito al reducir trámites, tiempos de espera y visitas a sucursales.

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En forma más minuciosa, estos cambios también permitirán realizar solicitudes y firmas de manera digital, lo que agiliza los procesos. Sin embargo, quienes no cuenten con Firma Electrónica Avanzada o tengan limitado acceso a herramientas digitales podrían enfrentar mayores dificultades para completar algunos procedimientos.