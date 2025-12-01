Cajeros automáticos: uno por uno los bancos que cambian el límite de extracción en diciembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos máximos permitidos en diciembre 2025 para operaciones bancarias y digitales que no requieran justificación.

Los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que supere estos topes. Por eso, conocer los límites vigentes es clave para evitar bloqueos o pedidos de documentación.

Transferencias bancarias: estos serán los límites en diciembre 2025

Desde junio 2025 el Gobierno nacional cambió los topes que controla la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para transferencias y otras operaciones bancarias.

Cambian las transferencias

Estos montos seguirán vigentes durante los próximos meses y marcan el punto a partir del cual bancos y billeteras virtuales pueden pedir explicaciones sobre el origen del dinero.

A continuación, los montos máximos que se pueden operar sin ser informados a ARCA en diciembre 2025:

Transferencias y acreditaciones : hasta $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Extracciones en efectivo : límite de $ 10.000.000.

Saldos bancarios al cierre del mes : máximo de $ 50.000.000 para particulares y $ 30.000.000 para empresas.

Plazos fijos : hasta $ 100.000.000 en personas físicas y $ 30.000.000 en jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa : tope de $ 100.000.000 para individuos.

Compras como consumidor final : se permiten hasta $ 10.000.000 sin necesidad de justificar.

Pagos de todo tipo: límite de $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.

Aunque no hay un límite en la cantidad de operaciones mensuales, sí se controla el monto total acumulado. Si se supera, el sistema activa un reporte automático a ARCA.

¿Qué pasa si se exceden los montos?

Cuando una persona o empresa supera los límites, ARCA puede exigir documentación que respalde el origen del dinero. Entre los papeles que pueden solicitarse figuran: