La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció los montos máximos permitidos en diciembre 2025 para operaciones bancarias y digitales que no requieran justificación.
Los bancos y billeteras virtuales deben reportar automáticamente cualquier movimiento que supere estos topes. Por eso, conocer los límites vigentes es clave para evitar bloqueos o pedidos de documentación.
Transferencias bancarias: estos serán los límites en diciembre 2025
Desde junio 2025 el Gobierno nacional cambió los topes que controla la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para transferencias y otras operaciones bancarias.
Estos montos seguirán vigentes durante los próximos meses y marcan el punto a partir del cual bancos y billeteras virtuales pueden pedir explicaciones sobre el origen del dinero.
A continuación, los montos máximos que se pueden operar sin ser informados a ARCA en diciembre 2025:
- Transferencias y acreditaciones: hasta $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.
- Extracciones en efectivo: límite de $ 10.000.000.
- Saldos bancarios al cierre del mes: máximo de $ 50.000.000 para particulares y $ 30.000.000 para empresas.
- Plazos fijos: hasta $ 100.000.000 en personas físicas y $ 30.000.000 en jurídicas.
- Tenencias en sociedades de bolsa: tope de $ 100.000.000 para individuos.
- Compras como consumidor final: se permiten hasta $ 10.000.000 sin necesidad de justificar.
- Pagos de todo tipo: límite de $ 50.000.000 para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.
Aunque no hay un límite en la cantidad de operaciones mensuales, sí se controla el monto total acumulado. Si se supera, el sistema activa un reporte automático a ARCA.
¿Qué pasa si se exceden los montos?
Cuando una persona o empresa supera los límites, ARCA puede exigir documentación que respalde el origen del dinero. Entre los papeles que pueden solicitarse figuran:
- Recibos de sueldo o comprobantes de jubilación
- Declaraciones juradas de impuestos
- Facturas por ventas o servicios
- Constancias de transferencias anteriores
- Si el contribuyente no logra justificar los fondos, la agencia puede aplicar sanciones económicas e incluso bloquear temporalmente las cuentas involucradas.