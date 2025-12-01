Tras el feriado y fin de semana largo de noviembre, miles de argentinos se preguntan sobre cuándo será el próximo asueto para descansar varios días seguidos. En este contexto, el Gobierno nacional decretó como día no laborable el lunes 8 de diciembre.

Decretan feriado el lunes 8 de diciembre, a quiénes afecta

El lunes 8 de diciembre será feriado a nivel nacional por la conmemoración de Inmaculada Concepción de María. De esta manera, miles de trabajadores en todo el país disfrutarán del último fin de semana largo del año.

El asueto será a nivel nacional, por lo que afecta tanto a la administración pública como a los trabajadores del sector privado.

Cómo se paga si trabajo el lunes 8

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo N° 27.744, durante los feriados se aplica la remuneración dominical que prevé el pago doble para quienes acudan a sus centros de trabajo a prestar servicios.

En la misma línea, el artículo 166 de la norma señala que durante estas fechas rigen las normas del descanso dominical. Quienes trabajen “cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual“.

Qué feriados quedan en 2025

Una vez culminada la conmemoración la Inmaculada Concepción de María, se deberá esperar al jueves 25 para disfrutar del feriado por Navidad.