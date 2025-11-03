El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que habrá dos feriados bancarios en noviembre, según el calendario oficial de feriados establecido por el Gobierno nacional.

De acuerdo a la Ley N° 27.399 y el Decreto N° 1027/2024, las entidades financieras permanecerán cerradas durante los feriados nacionales y días no laborables. Por eso, este mes se registrará un cierre bancario de cuatro días consecutivos.

Feriado bancario: ¿cuándo cerrarán los bancos en noviembre?

El próximo fin de semana en Argentina se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, con motivo del Día de la Soberanía Nacional. A estos feriados se suman el sábado 22 y domingo 23, conformando un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos.

Durante ese período no habrá atención en entidades bancarias , por lo que muchas operaciones deberán realizarse antes o esperar hasta después del receso.

Próximos feriados bancarios

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Qué operaciones quedarán suspendidas?

Durante el cierre bancario, quedarán suspendidas las siguientes gestiones:

Operaciones cambiarias oficiales.

Depósitos y extracciones por ventanilla.

Trámites presenciales en sucursales.

Presentación de documentación física o gestiones que requieran validación manual.

¿Qué operaciones se podrán realizar?

A pesar del cierre físico de los bancos, los canales digitales seguirán operativos. Los usuarios podrán realizar: