Los bancos que cambian el límite de extracción en diciembre

Plazo fijo: qué banco paga más intereses este lunes 1 de diciembre

En un contexto en que las billeteras virtuales y los pagos electrónicos siguen ganando terreno, los cajeros automáticos continúan conservando un lugar significativo al estar disponibles todos los días del año y permitir acceder de forma inmediata al efectivo en cuentas bancarias.

Con la llegada de diciembre de 2025, varias entidades financieras actualizaron —o ratificaron— sus topes diarios de extracción. Un dato clave para quienes aún priorizan efectivo.

Según un informe reciente, estas variaciones abren nuevas posibilidades para extraer sumas mayores en algunos bancos.

Los nuevos límites de extracción en diciembre 2025

Estos son los límites de extracción diaria por entidad que regirán en diciembre:

Límite diario informado para diciembre 2025

Banco Nación: hasta $1.000.000 por día (y —si el tope asignado es menor— el cliente puede ampliarlo desde la app)

Banco Provincia: se mantiene en $ 400.000 , con opción de extensión digital

Banco Ciudad: $ 800.000 diarios, ampliables hasta $1.200.000 desde canales digitales

Banco Galicia: $ 400.000 por día en general; hasta $2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: Tope de $ 550.000 diarios

BBVA: Hasta $ 2.000.000 por día, dependiendo del perfil del cliente.

Banco Macro: límite diario de $ 400.000

Banco Santander: $ 1.000.000 por día

Cajeros automáticos

Cambios más relevantes respecto a noviembre 2025

El salto mayor lo dio Banco Nación: en noviembre su tope era base de $ 150.000 diarios (ampliable a $ 500.000). Ahora, para diciembre informan hasta $1.000.000.

Para otros bancos los límites se mantienen en valores similares a los establecidos en noviembre, aunque se reafirma la posibilidad de ampliación mediante home banking o app (cuando aplica).

Qué implica para el usuario

Para muchas personas, estos aumentos o ajustes representan una mejora concreta: permiten disponer de montos mayores en efectivo, algo útil en economías donde la liquidez inmediata sigue siendo muy valorada.

De todos modos, hay que tener en cuenta que: