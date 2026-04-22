Las cumbres conjuntas del FMI y del Banco Mundial en Washington siempre sirven para el encuentro de banqueros con funcionarios y staff de los organismos internacionales. Algunos bancos al mismo tiempo realizan sus propios seminarios en los que ministros exponen ante invitados especiales. De todos ellos, surgen informes finales de los bancos en los que realizan las conclusiones de todo lo acontecido en Washington. Un informe de UBS al que accedió El Cronista se titula “Latinoamérica en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial 2026: Resiliente, pero no relajada”. En el mismo sostienen que la región está absorbiendo relativamente bien el impacto de la guerra con Irán hasta el momento. “En nuestra opinión, el ambiente entre los responsables políticos parecía ser de cautelosa confianza. Los bancos centrales adoptaron un tono relativamente restrictivo, y todos los banqueros centrales mostraron vigilancia ante posibles efectos de segunda ronda. Julio Velarde, de Perú, fue el más confiado en que el país podría resistir el impacto, señalando una limitada transmisión de las tensiones y unos sólidos amortiguadores externos”. Sobre la Argentina destacan que “es un caso atípico, con responsables políticos firmemente comprometidos con su ancla fiscal”. En el capítulo de la Argentina, los analistas de UBS destacaron que “el equipo económico se mostró muy optimista, describiendo al país como disfrutando de una situación óptima caracterizada por un presupuesto equilibrado, una moneda estable y una transformación estructural en los sectores energético y minero”. Pero uno de los temas poco explorados en general es lo que piensan las calificadoras de riesgo sobre las perspectivas de Argentina. Este informe destaca que “las agencias de calificación debaten activamente la mejora de la calificación de la CCC a la categoría B, centrándose en la sostenibilidad de la balanza de pagos, la acumulación de reservas y la flexibilidad de la financiación como indicadores clave; ninguna parece exigir la emisión real en el mercado como condición previa”. La información de UBS es clave especialmente porque la impresión existente para el mercado era que las agencias no iban a mejorar la nota a la Argentina hasta tanto no hubiera una prueba de que la Argentina tiene crédito asegurado en los mercados internacionales. Dicho de otra manera, que la Argentina emitió deuda en dólares en el exterior. UBS agrega respecto al equipo económico que la frustración radica en que el riesgo país sigue siendo demasiado alto para que las emisiones externas resulten atractivas. Por otra parte, destaca que “el FMI se mostró constructivo, pero más moderado: el jefe de la misión anunció un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión y calificó el impulso de las reformas posteriores a las elecciones de mitad de mandato como “bastante impresionante”, pero señaló la persistencia de la inflación y el crecimiento desigual”. Concluye que la acumulación de reservas está superando los objetivos y el sistema de bandas cambiarias funciona, aunque “el FMI impulsa mejoras operativas para apoyar la transición a una baja inflación”. Las elecciones 2027 son clave para inversores. Falta.