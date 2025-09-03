Bonos en dólares marcan recuperación parcial tras fuertes caídas

Los bonos argentinos muestran señales mixtas antes de la apertura en Wall Street, tras la fuerte caída de la última rueda. Mientras los títulos bajo legislación local recuperan terreno, los globales continuaban presionados a la baja, reflejo de la cautela de los inversores externos.

Entre los bonares, se destacaba el rebote del AL30, que sube 1% hasta los u$s 62,07, y del AL35, que avanza 0,9% a u$s 66,07. También el AL41 logra recuperar 1,7%, en torno a u$s 57,14.

Los globales, en cambio, se mantienen en terreno negativo. El GD30 retrocede 1,1% hasta u$s 59,68. El GD35 baja 0,6% y el GD38 cae casi 2%, en línea con la falta de demanda de parte de inversores internacionales. Con tasas de entre 12,4% y 16,3%, la curva bajo legislación extranjera permanece bajo fuerte presión.

La dinámica resalta una divergencia clara: mientras la demanda doméstica da cierto sostén a los bonares, la deuda regida por ley de Nueva York continúa castigada, lo que expone la desconfianza global hacia la sostenibilidad financiera argentina.

Cabe recordar que, el inicio de septiembre resultó especialmente duro para los Globales, que retrocedieron entre 2,2% y 3,4%. Si bien el contexto externo no fue favorable, el ETF EMB perdió 1%, la magnitud de la caída de los bonos argentinos fue considerablemente mayor.

Fuerte salto en el riesgo país

"El desempeño no sorprende en un escenario de elevada incertidumbre política, con las elecciones en la Provincia de Buenos Aires este domingo, y frente a las maniobras discrecionales del Gobierno para contener el tipo de cambio", escribieron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El riesgo país medido por el EMBI de JP Morgan pegó un fuerte salto de 69 puntos básicos, ubicándose cerca de los 900 puntos, tras haber cerrado el lunes en 829 unidades. El repunte refleja la presión adicional sobre los activos argentinos en medio de la aversión global al riesgo y la debilidad de la deuda soberana.

El Merval logró encontrar un piso. Tras un agosto complicado, en el que retrocedió 14,3%, el Merval inició septiembre con el pie izquierdo, cayendo 3,6% hasta ubicarse en u$s 1.407. Sin embargo, la situación se revirtió ayer: el índice rebotó 2,9%, y recuperó así parte del terreno perdido y posicionándose en u$s 1.448.

Fuerte sell off de deuda global

También hay que destacar que la del martes fue una sesión marcada por la venta masiva de bonos globales que se intensificó con las pérdidas lideradas por la deuda de mayor plazo.

Sucede que los títulos globales enfrentan renovadas presiones de venta, ya que las dudas en torno a la inflación, las emisiones de deuda y la disciplina fiscal erosionan el apetito, por lo que hasta hace poco eran considerados algunos de los activos más seguros del mundo.

Los rendimientos del Tesoro estadounidense suben este miércoles, con los bonos de referencia a 30 años cerca al nivel clave del 5%.En conjunto, la ola de ventas refleja las preocupaciones del mercado sobre el elevado gasto público y las posibles consecuencias inflacionarias a nivel mundial. Un aluvión de emisiones corporativas el martes y la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed) añadieron más presión.

Un indicador de Bloomberg sobre el rendimiento global de los bonos cayó un 0,4% el martes, la mayor pérdida diaria desde el 6 de junio. Si bien el índice aún muestra ganancias en el año, la reciente corrección subraya la creciente inquietud respecto a la deuda de mayor vencimiento.

Los rendimientos de los Treasuries escalaron tras el feriado del lunes. La tasa a 10 años subió 3 pbs hasta 4,26%, mientras que la tasa a 2 años escaló 2 pbs hasta 3,64%. De esta manera, el spread entre ambas tasas se expandió hasta 62 pbs, agregaron desde PPI.

Hoy la Oficina de Estadísticas Laborales dará a conocer el informe JOLTS, que nos permitirá conocer mejor el estado del mercado laboral en Estados Unidos.