El próximo jueves 9 de julio, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Francia y Marruecos se verán las caras nuevamente en el estadio de Boston, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.

Este encuentro traerá consigo el eco de una semifinal reciente, donde en Qatar 2022, Francia logró un triunfo notable por 2-0 ante Marruecos. Ahora, ambos equipos están listos para un nuevo capítulo en su historia.

Francia llega a esta ronda tras una victoria ajustada por 1-0 contra Paraguay, en la que Kylian Mbappé fue la figura clave al marcar el único gol desde el punto penal, llevándolo a un total de 19 goles en Mundiales.

El equipo francés ha tenido un desempeño impresionante en este torneo, logrando liderar el Grupo I con una inversión de puntos perfecta. Sus victorias incluyeron enfrentamientos ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), además de una contundente victoria de 3-0 contra Suecia en los dieciseisavos de final.

Con un historial de excelencia, los franceses, campeones en 1998 y 2018, buscan alcanzar su novena aparición en cuartos de final, con la mirada fija en convertirse en la segunda selección europea en clasificar a tres finales consecutivas.

Marruecos, por su parte, fue el primer equipo en sellar su pase a esta fase, después de una victoria convincente de 3-0 sobre Canadá. Los Leones del Atlas dominaron esa contienda con dos goles de Azzedine Ounahi y uno más de Soufiane Rahimi.

Bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, Marruecos culminó en segundo lugar en el Grupo C, habiendo empatado 1-1 contra Brasil y logrado triunfos sobre Escocia (1-0) y Haití (4-2). En dieciseisavos, vivieron un emocionante desenlace al empatar contra Países Bajos y avanzar tras la tanda de penales.

Después de hacerse historia en Qatar 2022 como la primera selección africana en llegar a semifinales, ahora Marruecos busca repetir su hazaña y llegar de nuevo entre los mejores cuatro del mundo.

Resultados de Francia en el Mundial

• Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

• Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

• Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

• Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

• Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

Resultados de Marruecos en el Mundial

• Fase de Grupos: Brasil 1 vs Marruecos 1 (13 de junio)

• Fase de Grupos: Escocia 0 vs Marruecos 1 (19 de junio)

• Fase de Grupos: Marruecos 4 vs Haití 2 (24 de junio)

• Dieciseisavos de Final: Países Bajos 1 vs Marruecos 1 (2-3 en penales a favor de Marruecos) (29 de junio)

• Octavos de Final: Canadá 0 vs Marruecos 3 (4 de julio)

Horario de Francia y Marruecos, según país

• Argentina: 17:00 horas

• Colombia y Perú: 15:00 horas

• Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

• Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas