Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 7 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.348,05 pesos colombianos.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 9.02%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.20%.

En las últimas 2 sesiones, el Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar tuvo un sesgo bajista (6 caídas y 4 alzas): alternó al inicio, encadenó cuatro descensos a mitad de periodo y repuntó en las dos jornadas finales, cerrando con leve recuperación.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere confianza en el mercado y posibles expectativas de crecimiento económico.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Usa bancos o casas de cambio autorizadas; verifica su registro ante la Superfinanciera o la DIAN, consulta la TRM y comisiones y opera por canales oficiales.

Evita cambistas informales y citas en la calle; pide comprobante, verifica billetes y no adelantes dinero fuera de plataformas confiables.