El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

El dólar cotiza a 17.28 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 4 de agosto de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.31%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.33 pesos y un mínimo de 17.31 pesos.

En la última semana, el Dólar cayó -0.87% y en el último año acumula -7.67%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó una leve tendencia bajista: tras un alza inicial vino una racha de tres caídas seguidas y, luego, un patrón alternante que mantuvo la volatilidad, con saldo final negativo respecto al inicio.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.43%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior al de los días pasados. Esto indica que, en los últimos días, la moneda ha ido en aumento, reflejando una mayor demanda y confianza en su fortalecimiento.

En contraste, los días anteriores habían presentado fluctuaciones menores, por lo que esta tendencia al alza es un cambio significativo. Esta situación podría interpretarse como un signo de estabilidad en el mercado, lo que sugiere un posible fortalecimiento del Dólar en el futuro cercano.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.