En la sesión de apertura de este martes, 4 de agosto de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1519 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,09% en relación con el día anterior.

En el mercado del euro y el dólar, el tipo de cambio mostró un aumento semanal de 0.44%, mientras que en el último año acumuló una variación de -1%, señalando una mejora reciente dentro de una tendencia anual ligeramente negativa.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y dólar en los últimos días

En el día de hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia al alza, continuando con la recuperación que se observó en los días anteriores. Este patrón sugiere un incremento en la demanda y la confianza en la economía a corto plazo.

En contraste, la evolución de la cotización durante la última semana había sido más estable, lo que provocó cierta incertidumbre entre los inversores. Sin embargo, el cambio reciente podría indicar un giro favorable en las expectativas del mercado.

Este cambio positivo en la tendencia podría reflejar una mayor optimización económica y una respuesta favorable de los agentes económicos ante las políticas fiscales recientes.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar fue del 5.33%, que es menor que la volatilidad anual del 5.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.