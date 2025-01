Arrancó la temporada de balances en Wall Street: cuáles son las acciones que tienen potencial

El miércoles por la mañana los bancos dieron el comienzo de la temporada de balances de empresas que cotizan en Wall Street correspondientes al último trimestre del año pasado.

Se espera un aumento en las ganancias y en los ingresos de las grandes compañías. El mercado finalizó un 2024 en máximos y con altas valuaciones. ¿Cuáles son los papeles que recomiendan?

Esperando los balances

Como todos los trimestres, la temporada de balances en Wall Street es iniciada por los bancos.

Hoy miércoles se dieron a conocer los primeros balances de las compañías en Wall Street, con los bancos reportando sus balances.

El banco americano Wells Fargo publicó su balance mejor de lo esperado, informado ganancias por acción de u$s 1,42, por encima delos u$s 1,34 que se esperaban.

A comienzo de la jornada la acción sube 2,7%.

En el caso de JP Morgan, informó ingresos por encima de lo esperado en u$s 43,7 billones, por encima de los u$s 41,3 billones esperado. A su vez, reportó ganancias por acción de u4s 4,81, por encima de los u$s 3,95 que esperaban los analistas.

De esta manera, JP Morgan sube 1,5% en la apertura.

El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock también tuvo buenos números, informando ganancias por acción de u4s 11,93, por encima de los u$s 11,02 esperado.

A su vez, sus ingresos fueron de u$s 5,66 billones, por encima de los u$s 5,44 billones esperado y sus acciones avanzan 2% en la previa.

El jueves continuarán dando a conocer sus balances otros gigantes de Wall Street como Bank of América, Morgan Stanley, US Bancorp, Goldman Sachs, y PNC dentro del sector financiero.

Además, otros nombres como United Health Group y TSMC publicarán sus balances.

Los primeros días de la proxima semana también arranca con grandes compañías presentando sus números como Netflix, Charles Schwab, Interactive Brokers, 3m, P&G, J&J, Abbott Labs, Las Vegas Sands, Levi Strauss, Alcoa, American Express, Verizon, Kimberly-Clark, Jet Blue, Xerox, Freeport-McMoran, American Airlines, General Electric, Louis Vuitton, entre otros.

Según datos de la consultora FactSet, se espera que las acciones dentro del S&P500 informes un crecimiento de los ingresos de 4,7%, por encima del informado en diciembre del 4,6%.

El mayor crecimiento de los ingresos estaría liderado por las acciones de tecnología, con un 11,1% interanual, seguido por el de servicios, con 8,1% y servicios a la comunicación (7,9%).

En total son 8 sectores que reportarían mayores ingresos, junto con Salud (7,6%), Real Estate (7,1%), el sector financiero (5,7%), consumo discrecional (4,6%), y consumo básico (1,7%).

Entre los sectores que reportarían una merma en sus ingresos se encuentra el de energía (-2,6%), industriales (-2,3%) y materiales (-1,2%)

Por otro lado, dentro del informe de Facset, se espera que las compañías dentro del índice informes un aumento en sus ganancias del 11,7% interanual.

El sector financiero es el que se espera que reporte un mayor aumento en sus ganancias, con un crecimiento del 39,5%, seguido por el de servicio a la comunicación (20,8%), tecnología (13,9%), consumo discrecional (12,8%), servicios (12,5%), salud (11,4%) y Real Estate (7%).

Entre los sectores que se esperan que informes una merma en sus ganancias se encuentran el de energía (-25,4%), Materiales (-4,6%), industriales (-3,7%) y consumo básico (-1,6%).

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, explicó que arranca la temporada de balances último trimestre del 2024, con el epicentro en la semana del lunes 27 y que hay expectativas de un elevado crecimiento.

"El S&P 500 mantiene valuaciones altas, especialmente relativo a las tasas de la Curva Soberana, lo que lleva implícito un elevado crecimiento esperado", detalló Lekovic.

Wall Street en máximos y altas valuaciones

La temporada de balances llega en un momento en el que las acciones en Wall Street se encuentran realizando un proceso correctivo y una toma de ganancias luego de fuertes subas durante el 2024.

En el acumulado del último año, el S&P500 muestra subas del 22,4%, mientras que el Nasdaq sube 24% en los últimos 12 meses.

El Dow Jones, por su parte, registra ganancias de 12,9% en el último año.

En los primeros días del 2025, las acciones operan a la baja, con mermas de entre 0,3% y 0,7%.

Tomando desde el pico alcanzado a mitad de diciembre, los tres principales índices operan a la baja, con una merma de 3,2% en el S&P500, del 3,3% en el Nasdaq y 4,95% en el Dow Jones.

Pese a la baja actual, el mercado se mantiene optimista sobre el futuro de las acciones.

Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer de Schroders, indicó que espera mayores subas en las acciones.

"La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no ha cambiado nuestra postura positiva sobre la renta variable global, con una preferencia por las acciones estadounidenses. Seguimos viendo un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Es probable que la política fiscal siga siendo favorable", comentó Kyrklund.

El hecho de que las acciones hayan subido de manera estrepitosa el año pasado, extendiendo el rally desde finales de 2022, hizo que las valuaciones de las compañías se ubiquen en niveles elevados.

Actualmente, el S&P500 opera con un ratio de Price Earning Forward de 22 veces ganancias, lo cual es su mayor valor desde 2021.

A su vez, el actual nivel de valuación está por encima de su promedio de largo plazo de 5 años, que esa en 19,8 veces ganancia, así como también por encima del promedio de 10 años, de 18,1 veces ganancias.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, afirma que si bien las valuaciones de las compañías podrían estar elevadas, aun ve espacio para mayores ganancias en Wall Street.

"Aunque existen señales de que el mercado de acciones de EEUU podría estar sobrevaluado, por el momento no contemplamos un escenario de mercado bajista en el horizonte producto de una política impositiva favorable para el sector empresario ante la nueva administración de Trump. Si bien en términos de múltiplos el mercado luce sobrevaluado, vemos menos probable un mercado bajista tras el triunfo de Trump en los próximos meses", estimó.

Castro entiende que todavía existen fundamentos para seguir siendo optimistas con el mercado americano.

"Nuestra visión de mediano plazo es una economía de EEUU que seguirá liderando el crecimiento económico, apuntalado por el desarrollo del sector de tecnología e Inteligencia Artificial. Por ello, seguimos identificando valor en empresas tecnológicas dentro del sector de crecimiento y gran capitalización", señaló.

El Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

Sobre la cuestión de las valuaciones, y mirando hacia adelante, Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc afirmó que está poniendo mucho ojo es en el crecimiento de las ganancias por acción.

"Creemos que podría haber cierta convergencia entre las 7 magnificas (desacelerando su nivel de crecimiento de ganancias por acción) y el resto de las acciones acelerando ese crecimiento. Entonces creemos que esto genera oportunidades. Bajo este escenario, y buscando una cartera diversificada, creemos que el índice S&P500 igualmente ponderado sigue teniendo valor", dijo.

Por otro lado, y en cuanto a sectores específicos, el CEO de IMSA Alyc también ve valor en el sector financiero, el industrial y en el de servicios.

"Creemos que estos sectores tienen valuaciones atractivas y cada uno tesis de inversión interesantes", comentó.

Alta concentración en el mercado

Una delas cuestiones que afecta a la dinámica del mercado en general es la alta concentración en pocas acciones dentro del índices.

Solamente 10 acciones del S&P500 explican el 37% del índice, siendo el nivel más alto desde la gran depresión de 1930.

Esto es clave de cara a la temporada de balances ya que pocas acciones podrían terminan definiendo la suerte del mercado.

Cuando se analiza el share que tienen las acciones dentro del S&P500, Apple explica el 7,58% del S&P500, seguido por Nvidia, que explica en 6,59% y Microsoft que representa el 6,27%.

Es decir, solamente tres acciones explican el 20,44% del índice, lo cual es un nivel de concentración elevadísimo.

El top 10 de acciones con mayor representación del S&P500 son Amazon (4,11%), Meta (2,55%), Tesla (2,26%), Google (4,02%), Broadcom (2,17%) y Berkshire Hathaway (1,66%), alcanzando entre todas el 37,22% del índice accionario americano.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, alerta que tanta concentración es un riesgo ya que la tendencia del mercado la terminan definiendo 10, 12 acciones.

A su vez, remarcó que a la hora de analizar las valuaciones del mercado americano, al hacer una diferenciación de la calidad de las ganancias estas 10 o 12 acciones contra el resto del mercado, también ahí hay valor.

"Hoy veo una situación diferente respecto del pesado en relación a los riesgos de una burbuja. Lo que veo de diferencial hoy respecto a otras situaciones (donde uno podría argumentar que había una burbuja) es que en otros momentos de alta concentración había mucha más expectativas que realidad. Creo hoy hay mucha realidad. No está en discusión si efectivamente van a generar ganancias o no estas compañías", dijo Martínez Burzaco.