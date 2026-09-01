En esta noticia El acompañamiento del gobierno de Pullaro a las pymes santafesinas

La búsqueda de nuevos mercados, la llegada de inversiones y la internacionalización de las empresas forman parte de la agenda que la provincia de Santa Fe puso en el centro de su estrategia productiva. Con ese objetivo, el gobierno de Maximiliano Pullaro volvió a reunir a empresas, compradores internacionales, fondos de inversión y startups en un encuentro que busca conectar la producción local con la demanda global.

En ese marco, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini , dialogó con El Cronista Stream en una entrevista realizada por Jairo Straccia durante el Santa Fe Business Forum 2026.

Consultado sobre cómo la provincia equilibra los estímulos a la exportación con las amenazas a sectores como la metalúrgica, Puccini afirmó: “Estas aperturas de mercado, la búsqueda de mercados nuevos, el tema tecnológico creo que es el que más cala, porque te inserta en el mercado como también te puede dejar afuera si no incorporás tecnología, si no innovás”.

En esa línea, el funcionario vinculó ese desafío con el rol de los organismos científico-tecnológicos nacionales. “Nosotros somos convencidos de que la ciencia es la que ayuda al sector productivo a innovar”, sostuvo.

Además, cuestionó la falta de financiamiento nacional a estos organismos: “Es un error, y eso lo decimos, del gobierno nacional no financiar a los institutos tecnológicos, llámese el INTA, CONICET, las universidades públicas que están en muchas provincias”. Y agregó que, ante ese desfinanciamiento, “aquí en la provincia lo sostenemos e incluso en algún punto lo incrementamos”.

Sobre el aporte concreto de esos organismos a las empresas locales, remarcó: “Un SENASA, un INTI, el INTA son quienes te ayudaron incluso a llegar y a sostener mercados internacionales muchas veces”.

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El acompañamiento del gobierno de Pullaro a las pymes santafesinas

Puccini describió las herramientas que viene desplegando el gobierno provincial para sostener a las empresas frente a la competencia importada. “Ahí nosotros tratamos de acompañar primero que ninguna empresa se caiga”, explicó, y detalló: “Créditos, nosotros acompañamos con líneas de créditos, ponemos subsidio de lo que llamamos de tasa con los bancos públicos y privados”.

También mencionó el uso de sociedades de garantías recíprocas: “Ponemos lo que son las sociedades de garantías recíprocas que a veces la empresa tiene que ir a contratarlas, nosotros tenemos un fondo provincial que está como para darle garantías a las empresas”.

Consultado por los planteos sobre la apertura a productos importados, como los de China, el ministro fue categórico: “Lo que las empresas están pidiendo es: ‘dame herramientas que me permitan realmente competir’”. Y apuntó contra la carga tributaria nacional: “Hoy el que produce tiene casi el 60-65% de carga tributaria. Pero dentro de ese 65%, el 96% son impuestos nacionales”.

Sobre las retenciones, Puccini planteó: “Imaginate que se bajarían las retenciones gradual o definitivamente lo antes posible. Esos fondos quedarían en manos de los productores agropecuarios (...) Eso va a dinamizar la economía”.