La inteligencia artificial (IA) deja de ser únicamente una herramienta para buscar información o analizar acciones. Una nueva tecnología permite conectarla directamente con las cuentas de inversión, consultar tenencias, comparar rendimientos, estudiar activos e incluso gestionar inversiones mediante instrucciones escritas en lenguaje natural.

El primer desarrollo de estas características presentado por un bróker argentino fue anunciado por IOL invertironline. La compañía informó que su herramienta puede conectarse con ChatGPT, Claude, Grok y OpenCode y está disponible para todos sus clientes desde el lanzamiento.

La innovación anticipa un cambio profundo para las sociedades de bolsa de la City. Y es que el inversor ya no necesitará recorrer diferentes pantallas para conocer el estado de su cartera o encontrar determinados indicadores. Podrá preguntárselo directamente a asistentes como ChatGPT, Claude o Grok.

“¿Cuánto rindió mi cartera durante el último mes?”, “¿qué porcentaje tengo invertido en bonos?”, “¿cuáles son mis posiciones más volátiles?” o “¿cómo se comportaron mis acciones frente al mercado?” son algunas de las consultas que podrían resolverse dentro de una conversación.

El cambio parece simple, pero puede modificar la relación entre los inversores y los intermediarios financieros.

La sociedad de bolsa seguirá encargándose de custodiar los activos y procesar las operaciones, aunque una parte creciente del contacto cotidiano con el cliente podría trasladarse hacia los asistentes de inteligencia artificial.

La IA entra en las cuentas de inversión

La tecnología detrás de este avance se denomina MCP, por Model Context Protocol. Se trata de un protocolo abierto que permite conectar modelos de inteligencia artificial con aplicaciones, bases de datos y herramientas externas.

En el mercado financiero, esa conexión permite que un asistente acceda, con autorización del usuario, a determinada información de una cuenta de inversión.

A diferencia de una consulta general sobre acciones o bonos, la respuesta puede incorporar datos reales de las tenencias, los rendimientos y la exposición de cada persona.

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Desde esos asistentes, los usuarios pueden conocer el estado de sus inversiones, comparar rendimientos y acceder a información actualizada del mercado. La integración también permite analizar instrumentos financieros, consultar métricas de opciones, estudiar la volatilidad implícita y acceder a indicadores específicos para evaluar activos.

Del tablero a la conversación

Las plataformas de inversión fueron incorporando durante los últimos años gráficos, indicadores, noticias, recomendaciones y herramientas de análisis. El resultado fue una mayor cantidad de información, pero también interfaces cada vez más complejas para los usuarios menos experimentados.

La inteligencia artificial conversacional promete simplificar esa experiencia. En lugar de conocer de antemano dónde se encuentra cada función, el inversor puede explicar qué necesita y recibir una respuesta construida a partir de los datos disponibles.

“Buscamos que interactuar con la plataforma sea más simple, ágil y directo. El desafío fue trasladar esa experiencia a un sistema capaz de interpretar instrucciones en lenguaje natural y convertirlas en acciones concretas, con precisión y manteniendo los estándares de seguridad de la operatoria”, señaló Pablo Fernández, AI Engineer de IOL Inversiones.

Pero el salto más relevante aparece cuando la conversación deja de limitarse al análisis. El MCP fue diseñado para que, dependiendo de los permisos otorgados por el cliente, la inteligencia artificial también pueda intervenir en la gestión de las inversiones.

Esto acerca la experiencia de invertir a una conversación: el cliente puede consultar información, analizar su cartera o estudiar un instrumento y, si habilitó los permisos correspondientes, avanzar sobre la gestión de sus inversiones desde la IA elegida.

La inteligencia artificial ya puede pasar del análisis a la gestión

La posibilidad de operar es uno de los aspectos más disruptivos de la nueva herramienta. Gastón Avanses, product manager de IOL, confirmó en declaraciones a El Cronista que el alcance del MCP no se limita a consultar información.

“El MCP permite consultar información de la cuenta, analizar las inversiones y, según los permisos habilitados, gestionar las inversiones desde la IA elegida”, explicó Avanses.

El usuario, de todos modos, conserva el control sobre el nivel de acceso. Puede conectar la cuenta en modo “solo lectura”, que habilita las consultas y el análisis pero impide utilizar funcionalidades de gestión. La alternativa funciona como una barrera adicional para quienes quieran probar la integración sin otorgar permisos operativos.

Según explicó Avanses a este medio, los clientes pueden definir qué nivel de acceso habilitan al conectar la cuenta y modificarlo o revocarlo posteriormente desde la configuración de la inteligencia artificial.

La operatoria también incorpora instancias adicionales de validación. “Para gestionar sus inversiones, deben aceptar las DDJJ correspondientes a cada gestión. Además, pueden configurar la IA para que solicite su confirmación antes de avanzar”, detalló el ejecutivo.

A esto se suma la posibilidad de utilizar doble factor de autenticación (2FA) como medida adicional de seguridad.

La diferencia entre consultar y operar resulta central. Preguntar cuál es la tenencia de un bono no implica el mismo nivel de riesgo que dar una instrucción vinculada con una inversión. Por eso, el sistema de permisos se convierte en una de las piezas centrales de este nuevo modelo: el usuario determina hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial.

IOL también confirmó que la herramienta no tendrá inicialmente una implementación restringida o gradual.

“El MCP está disponible para todos los clientes de IOL invertironline desde su lanzamiento”, afirmó Avanses.

Los riesgos detrás de la nueva operatoria

La conexión entre una cuenta de inversión y una inteligencia artificial también introduce interrogantes naturales sobre privacidad, permisos y seguridad. Los saldos, las tenencias y los movimientos forman parte de la información patrimonial más sensible de una persona y, cuando además existe capacidad de gestión, los controles adquieren todavía mayor relevancia.

El modelo presentado por IOL busca separar esos niveles de acceso. El cliente puede utilizar la integración exclusivamente para leer información o habilitar funciones adicionales. También puede modificar o revocar los permisos posteriormente.

La posibilidad de configurar una confirmación antes de avanzar con determinadas gestiones agrega otra instancia de control. A su vez, los clientes pueden tener habilitado el doble factor de autenticación.

Más allá de esas barreras, la expansión de este tipo de herramientas abre una discusión más amplia para toda la industria. Los usuarios deberán conocer con precisión qué información recibe cada asistente, qué permisos están concediendo y qué mecanismos existen para revocarlos.

También aparece otro límite: acceder a datos reales no convierte automáticamente a una inteligencia artificial en un asesor financiero. Un modelo puede recuperar correctamente una cotización y, aun así, interpretar mal un rendimiento, omitir un costo o construir una conclusión incompleta sobre el riesgo de un instrumento.