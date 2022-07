Alerta reservas: el mercado pone la lupa en la meta de acumulación de dólares del FMI

Las estimaciones privadas del nivel de reservas netas arrojan cifras preocupantes. Los cálculos dan cuenta de que el stock de dólares en las arcas del Banco Central es muy bajo, en especial para esta época del año en el que la liquidación de divisas por parte del agro es mayor.

Ante este panorama, el mercado teme un segundo semestre con importante desafíos para las reservas y los analistas coinciden en que no se lograrán alcanzar las metas establecidas en el acuerdo con el FMI.

El BCRA, calculan, debería acumular más de u$s 3325 millones para cumplir con la meta con el FMI en un período estacionalmente bajo de flujo de divisas. Los compromisos de deuda son bajos, pero el reducido stock de reservas representa un problema para el BCRA y el Gobierno.

¿Rumbo al waiver con el FMI?

Distintos cálculos de las reservas netas ubican al stock de divisas del BCRA actualmente entre u$s 2800 y u$s 3100 millones.

El Banco Central (BCRA) compró poco más de u$s 1000 millones este año, habiendo pasado el mejor momento de la liquidación del agro.

El mercado ve desafíos hacia adelante para el cumplimiento de las metas con el FMI y analistas esperan que tales objetivos no puedan ser cumplidos.

Se le está haciendo cuesta arriba al BCRA acumular reservas. Sin ir más lejos, ayer el BCRA vendió u$s 130 millones, en una rueda en la que la demanda de energía superó los u$s 200 millones.

En últimas cinco ruedas vendió u$s 113 millones y en los primeros 12 días hábiles del mes acumula pérdidas por cerca de u$s 770 millones, siendo el peor comienzo de un mes de julio en más de 20 años.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, advierte que existen desafíos para las reservas en los meses que vienen. Según sus cálculos, los últimos datos de reservas netas se ubicarían en torno a los u$s 3100 millones.



"En un contexto en el que el tipo de cambio real se ubica en mínimos desde mayo de 2018, habrá tres factores adicionales que atentarán contra la acumulación de reservas durante el tercer trimestre. Por un lado, la liquidación del agro perderá fuerza por su habitual estacionalidad, por otro lado vemos que los pagos de energía seguirán siendo muy altos y finalmente que habrá importantes vencimientos con el FMI", dijo Yarde Buller.

Julio Calcagnino y Maximiliano Bagilet, de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica, coinciden en que es poco probable de que el BCRA logre sus objetivos de reservas establecidas con el FMI.

Los analistas de la compañía esperan un "waiver" o financiamiento multilateral adicional.

"Hasta fin de año se requeriría una compra neta diaria en el MULC de aproximadamente u$s 40 millones para cumplir los objetivos del acuerdo con el FMI. Vemos poco probable que esto suceda, dado que durante el segundo semestre de 2021 el BCRA efectuó ventas netas por aproximadamente u$s 1400 millones, sin las presiones de la balanza energética que vivimos hoy y por cuestiones estacionales", advirtieron.

Según recuerdan los analistas de TSA Bursátil, el acuerdo firmado en marzo fijaba un objetivo de acumulación de reservas internacionales netas para el 2022 de u$s 5800 millones.

El objetivo anual de acumulación de reservas netas fue ratificado en la última revisión, aunque se flexibilizaron las metas tanto para el segundo como para el tercer trimestre.

"El nivel a alcanzar en diciembre sería de u$s 8130 millones y, asumiendo que las reservas internacionales netas son u$s 3100 millones, habría que acumular u$s 5025 millones hacia fin de año", dijeron Calcagnino y Bagilet.

Se vienen los peores meses

El segundo semestre tiende a presentar menor flujo de dólares al país por cuestiones estacionales.

Según detallaron los analistas de Grupo IEB, tanto en 2021 como el promedio histórico entre 2008 y 2020, la liquidación del agro tiende a decrecer en la segunda parte del año.

En el 2021, el pico de liquidación se dio en julio, para luego retroceder los meses siguientes, siendo noviembre el mes de menor liquidación del año.

Recién desde marzo el ciclo positivo en las liquidaciones vuelve a crecer y se mantiene en niveles elevados hasta julio.

Esto representa un riesgo para las reservas ya que se cae el flujo de ingresos y crece a su vez el flujo por egresos por mayores importaciones de energía.

Desde la mesa de trading de Portfolio Investments alertan que julio viene siendo el peor mes para las reservas ya que lo inició con una gran pérdida de dólares: en el mes, el BCRA suma un rojo cercano a los u$s 770 millones por pagos de importaciones de energía.

Según detallan desde la compañía, a eso se sumó un vencimiento de capital al FMI por u$s 1286 millones y además hubo pago de intereses de Globales y Bonares por otros u$s 669 millones.

En ese sentido, se mantienen pesimistas sobre la capacidad del BCRA de alcanzar las metas acordadas con el FMI para el actual trimestre.

"La liquidación del agro va a ir perdiendo dinamismo, los pagos de energías van a seguir ponderando bastante y quedan más pagos del FMI, asique no creemos que lleguemos a las metas establecidas por el FMI, seguramente haya un waiver por parte del organismo que le de respiro a las reservas por un tiempo", dijeron.

Desde Portfolio Personal Inversiones, por su parte, advirtieron: "Que el BCRA haya comenzado julio con el pie izquierdo en el mercado de cambios (MULC) es un mal augurio de la segunda mitad del año, cuando la liquidación del agro baja. La autoridad monetaria acumula un magro saldo de u$s 1200 millones en 2022, del que se irá desprendiendo en el segundo semestre. Cabe recordar que en 2021 el Central vendió u$s 2364 millones entre el pico de acumulación y fin de año", alertaron.

Compromisos de deuda

Los compromisos financieros para el resto del año son reducidos. Según datos de Econviews, entre 2022 y 2023 no hay vencimientos de capital con tenedores de bonos, y los intereses pagaderos por los bonos Global y Bonares no son muy abultados.

Sin embargo advierten que la factura crece cuando se adicionan los vencimientos de capital e interés con organismos multi y bilaterales y los intereses correspondientes al préstamo Stand-By de 2018 con el FMI.

Desde Econviews detallan que este mes los vencimientos en dólares con el sector privado y los organismos internacionales suman unos u$s 1067 millones.

En el informe de la consultora se advierte que en lo que resta del año, el Tesoro debe enfrentar vencimientos en dólares con el sector privado por un total de u$s 3284 millones.

"Sin un ordenamiento de la macro que permita bajar la brecha y dar lugar a una acumulación de dólares, en este contexto incluso los pequeños vencimientos de deuda en dólares significan un dolor de cabeza adicional para el gobierno", dijeron.

A su vez, desde la consultora que dirige Miguel Kiguel aclaran que mientras el actual acuerdo de Facilidades Extendidas siga en pie, el Fondo continuará realizando los desembolsos que le permitan al Gobierno enfrentar los abultados vencimientos de los próximos meses.

"Entre julio y diciembre el gobierno debe pagarle al FMI unos u$s 10.355 millones en concepto de capital y en 2023 la cuenta suma u$s 7361 millones. Si el gobierno se desvía significativamente de las metas acordadas con el FMI, los flujos del nuevo préstamo dejarían de llegar y el Tesoro se vería enfrentado a una deuda imposible de pagar y cuyo no pago generaría consecuencias difíciles de prever", alertaron.