Cuando el Mundial todavía no empezó, internet ya eligió a uno de sus protagonistas.

No se trata de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius Jr. ni Lionel Messi. Tampoco de una promesa surgida en las grandes ligas europeas. El personaje inesperado de la previa mundialista es Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, un futbolista de 32 años que hasta hace pocos días era prácticamente desconocido fuera de Oceanía.

La historia comenzó con una pregunta simple. “¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?" El influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como “El Scarso”, se propuso encontrar al jugador menos popular entre todos los seleccionados clasificados al Mundial. Después de revisar planteles y cuentas de Instagram, encontró a Payne, que apenas superaba los 4.700 seguidores.

Lo que siguió fue una demostración de la velocidad y la capacidad de organización de las comunidades digitales contemporáneas. Miles de usuarios comenzaron a seguir al defensor neozelandés, comentar sus publicaciones, crear memes, editar videos y producir contenido alrededor de su figura.

En cuestión de días, Payne pasó de ser un futbolista anónimo a acumular millones de seguidores. Reuters informó que el salto fue de 4.715 seguidores a más de 4,2 millones en menos de una semana. Días después, distintas agencias internacionales ya hablaban de una comunidad que superaba los cinco millones.

La magnitud del fenómeno sorprendió incluso dentro de la selección neozelandesa. El entrenador Darren Bazeley reconoció públicamente que no terminaba de comprender cómo funcionaba semejante explosión viral, aunque destacó que el jugador estaba manejando la situación con naturalidad.

Lo más llamativo es que Payne todavía no había jugado el Mundial cuando se convirtió en noticia global.

Una celebridad creada por la audiencia

El caso expone un cambio profundo en la forma en que se construye la notoriedad pública.

Durante décadas, el reconocimiento de un deportista dependía principalmente de su rendimiento, de la cobertura de los medios y de las decisiones editoriales de empresas periodísticas o televisivas. Hoy las plataformas permiten que una comunidad de usuarios produzca fama de manera autónoma.

La popularidad de Payne no nació de un gol decisivo ni de una actuación memorable. Nació de una narrativa.

El relato era perfecto para internet: un jugador desconocido, un país periférico dentro del mapa futbolístico y una misión colectiva que invitaba a participar. Cada usuario podía aportar algo: un comentario, un meme, una canción, un video o simplemente un nuevo seguidor.

La convocatoria tenía algo de campaña política, algo de juego colectivo y algo de experimento social. “Hay que lograr que Tim Payne esté en la boca de todos”, planteó Scarsini, antes de pedir a sus seguidores que comentaran sus publicaciones, compartieran contenido sobre él y comenzaran a construir una narrativa alrededor de un futbolista que hasta ese momento era prácticamente desconocido fuera de Nueva Zelanda.

Hay otro elemento que ayuda a explicar el éxito de la iniciativa: su lógica de videojuego. La propuesta no consiste simplemente en seguir a un futbolista, sino en cumplir una misión colectiva. Cada meme, cada comentario y cada nuevo seguidor funcionan como una contribución visible a una meta común. Más que una campaña de comunicación, parece un desafío colaborativo de internet.

La canción, clave

Ya hay una canción que hoy circula por miles de publicaciones en TikTok e Instagram.

La letra resume mejor que cualquier análisis el espíritu del movimiento:

“No será la Copa de Yamal, como mi abuelo decía. Ojo con Tim Payne en el Mundial, es el nuevo Di María”.

La canción combina ironía, humor futbolero y una característica típica de las comunidades digitales contemporáneas: construir una épica alrededor de personajes improbables. El remate es todavía más revelador: “Yo lo banco, yo lo aliento, lo sigo desde Cemento. Con Tim Payne desde la cuna hasta el cajón”.

La propia dinámica terminó alimentándose a sí misma. Cuanto más crecía la historia, más medios comenzaban a cubrirla. Reuters, Associated Press, BBC, The Guardian, medios españoles, latinoamericanos y asiáticos terminaron escribiendo sobre un jugador que hasta hacía días pasaba inadvertido fuera de Nueva Zelanda.

Del “Milagro para Altamira” a Time Payne

No es la primera vez que una comunidad organizada decide impulsar a un protagonista inesperado. Lo novedoso del caso Payne es la velocidad, la escala global y la potencia que hoy ofrecen las plataformas digitales, pero la lógica tiene antecedentes.

Mucho antes de Instagram, TikTok o los algoritmos de recomendación, la política argentina ofreció un ejemplo singular. En las elecciones primarias de 2011 surgió la campaña informal “Un milagro para Altamira”, impulsada desde espacios periodísticos, programas de radio y televisión, y amplificada por militantes y simpatizantes que no necesariamente compartían las posiciones del Frente de Izquierda.

La iniciativa buscó ayudar al histórico dirigente trotskista Jorge Altamira a superar el piso mínimo de votos exigido por las PASO para acceder a la elección general. La consigna terminó instalándose como un fenómeno mediático y mostró que una comunidad suficientemente movilizada podía convertir una causa marginal en un tema de conversación nacional.

Picasa

La diferencia es que entonces el proceso todavía dependía en buena medida de periodistas, programas de televisión y líderes de opinión. En el caso de Tim Payne, la comunidad pudo organizarse, producir contenido y expandir el fenómeno prácticamente por sus propios medios, sin necesidad de una estructura mediática tradicional que actuara como intermediaria.

Rebeliones digitales

Lo que está ocurriendo alrededor del defensor neozelandés también recuerda otros momentos en los que las audiencias dejaron de comportarse como simples espectadores para intervenir activamente en el desarrollo de una historia.

Uno de los antecedentes más interesantes ocurrió en la edición 2011 de Gran Hermano Argentina, cuando los seguidores del participante Cristian U protagonizaron una verdadera rebelión digital contra la producción del programa. Cristian U se había convertido en el favorito de una parte importante de la audiencia gracias a una intensa actividad en redes sociales y a su discurso de defensa del “verdadero espíritu del juego”.

Cuando decidió abandonar voluntariamente la casa, miles de seguidores comenzaron a movilizarse en Twitter para exigir su regreso. La presión fue tan intensa que la producción terminó habilitando una votación especial para permitir su reingreso, algo que inicialmente no estaba previsto. Cristian U volvió a la competencia impulsado por el voto masivo de los televidentes y terminó consagrándose ganador del reality.

Otros antecedentes de héroes inesperados creados por internet

Kevin-Prince Boateng y Ghana (Brasil 2014)

Durante el Mundial de Brasil, Boateng se convirtió en uno de los protagonistas involuntarios de las redes sociales. Su personalidad, los conflictos internos de la selección ghanesa y la circulación constante de memes terminaron generando una visibilidad que excedió ampliamente su rendimiento deportivo.

Islandia y la Eurocopa 2016

La selección islandesa llegó como una de las cenicientas del torneo, pero la combinación de resultados inesperados, relatos épicos y la viralización del famoso “Viking Clap” transformó a un equipo periférico en un fenómeno global de simpatía digital.

Los japoneses que limpiaban las tribunas

En los Mundiales de Rusia y Qatar, miles de usuarios compartieron imágenes de hinchas japoneses limpiando los estadios después de cada partido. La práctica existía desde hacía años, pero la amplificación de las redes convirtió esa conducta en un símbolo mundial asociado a Japón.

Del meme a la industria cultural

Como ocurre con muchos fenómenos virales, la comunidad no se limitó a observar. Produjo contenido.

La viralización alcanzó incluso a la familia del futbolista. Michelle Peters, esposa del defensor y costarricense de origen, se sumó al fenómeno compartiendo videos en los que canta las canciones creadas por los usuarios argentinos, contribuyendo a expandir aún más el alcance de la historia.

La FIFA también terminó incorporando el fenómeno a su conversación digital. Marcas, medios y creadores de contenido comenzaron a seguir una historia que ya había dejado de pertenecer exclusivamente al fútbol.



