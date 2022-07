Aguinaldo e inflación récord: qué hacer con los pesos para que rindan mejor

El aguinaldo que se pagó a fines de junio para muchos fue un alivio en el medio de una inflación récord e incertidumbre económica. Aunque muchos ya a esta altura se lo habrán gastado o lo habrán destinado a pagar deudas, muchos todavía no tienen en claro qué hacer con los pesos de ese medio sueldo extra que recibieron, sobre todo en medio de la incertidumbre económica actual.

De mínima, la inflación este año llegará al 62% como estima el Gobierno pero podría alcanzar el 100% según las proyecciones más pesimistas mientras que de acuerdo al consenso de los analistas se acercará al 80 por ciento.

Los trabajadores en relación de dependencia cobraron en junio 2022 la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. La fecha límite de pago fue el jueves 30 con una extensión de 4 días hábiles, según la Ley 27.073 de Contrato de Trabajo.



Aguinaldo: qué conviene



Mientras que una parte importante de los asalariados argentinos aprovecharon el aguinaldo para pagar deudas, en el mercado recomiendan varias opciones de inversión para quienes quieran ahorrar y cubrirse de la inflación.

El dólar viene en franco ascenso mientras los bonos tanto en pesos como en dólares tuvieron un junio muy turbulento.

Mientras hace sólo unos meses, los títulos argentinos que ajustan por CER eran los favoritos del mercado, hoy aún generan dudas, pese que a que recuperaron buena parte de la perdida, gracias a la ayuda del BCRA.

Los especialistas recomiendan diferentes inversiones para los pesos, teniendo en cuenta los perfiles de cada persona.

Para los más conservadores está siempre la opción del plazo fijo que mes a mes viene subiendo sus rendimientos, el dólar MEP o incluso las cuentas remuneradas que ofrecen algunas fintech. y bancos digitales.

Los perfiles más agresivos hoy pueden optar por bonos y acciones argentinas o Cedear que ofrece también cobertura cambiaria, siempre teniendo en cuenta la volatibilidad de los mercados. En particular, la deuda argentina viene muy golpeada pero Wall Street tampoco está teniendo un buen año.

Cuenta remunerada





Bancos digitales y fintech implementan cada vez más la modalidad de cuentas remuneradas para incentivar a que los usuarios tengan depósitos en pesos en sus cuentas.

Entidades como Naranja X ofrecen una TNA de 40% por tener saldo en la cuenta mientras que el banco digital Iudu ofrece una TNA de 15 por ciento.

La cuenta remunerada le brinda al usuario una tasa de interés sólo por el hecho de tener dinero depositado en su cuenta. Es decir, sin necesidad de suscribirse a un plazo fijo o algún instrumento de inversión, por lo que se puede disponer del dinero en cualquier momento.

Los rendimientos se van generando todos los días y se calculan en base a la TNA que la entidad establezca y sobre el monto que esté depositado en la cuenta. Algunas los liquidan de forma diaria, otras lo hacen todas las semanas y otras lo hacen a principio de cada mes.

Dólar MEP

Una de las variantes más recomendada es el dólar MEP que tuvo una importante alza en junio y es una de las formas más simples de dolarizarse de forma legal.

El dólar MEP consiste en la compra de un bono en pesos para su posterior venta en dólares. Es una forma de dolarizarse sin el cupo de u$s 200 que tiene el billete que se adquiere en los bancos.

Además, la operatoria es 100% legal y, al ser online, se evita el riesgo de circular por la calle con dinero físico.

Esta operación cuenta con un Parking de 1 día hábil (mínimo de tiempo que se debe tener el título en cartera antes de venderlo), por lo que la convierte en una de las opciones más atractivas para los ahorristas.

Dólar mep + FCI

Para Diego Martínez Burzaco, Head of Research and Strategy de Inviu, una opción conveniente es comprar dólares MEP pero no quedarse sólo ahí, sino que también luego es importante invertirlos.

"El primer paso debe ser hacerse de los dólares partiendo de pesos. Una vez que se tienen los dólares, hay que invertirlos. Inviu tiene alternativas para llevarlos a Fondos Comunes de Inversión (FCI) como Compass Best Ideas o Megainver Renta Fija Dólares, que tienen una cartera conformada por las obligaciones negociables de empresas de menor riesgo", destacó Martínez Burzaco.





Fondos Comunes de Inversión

Para proteger el aguinaldo de la inflación, existen Fondos Comunes de Inversión (FCI) que tienen por objetivo empatar o ganarle a la suba del nivel general de precios.

De acuerdo a Martínez Burazco, si lo que se busca es un mix entre inflación y dólar, con el aguinaldo se pueden combinar e invertir en diferentes fondos de inversión en dólares y pesos.

Bonos

El mercado de deuda tanto en dólares como en pesos registró caídas importantes en las últimas semanas y algunos papeles llegaron a mínimos históricos.



Sin embargo, para inversores con perfiles más agresivos en el mercado ven oportunidades en deuda soberana pero también provincial.

"El bono CER 2023 - TX23 es una alternativa atractiva ya que, a la fecha, tiene una TIR de CER+9,0%, siendo una buena opción contra la inflación", destacaron desde Invertir Online

Además resaltaron al BDC24, "un bono subsoberano emitido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene fecha de vencimiento en marzo del 2024".

CEDEAR

Los Cedear (Certificados de Depósito Argentino) son activos que cotizan en el mercado local y que representan a acciones de empresas extranjeras. Aunque Wall Street este año está teniendo un año complicado debido a la suba de tasas de la Fed y la incertidumbre que generó la guerra en los mercados, para los analistas aún hay oportunidades en Cedear.

Según Martínez Burzaco, "para perfiles más agresivos que deseen exponerse desde la Argentina a activos internacionales la caída de las bolsas de Wall Street puede abrir oportunidades para invertir en Cedear de empresas de alta calidad y potencial, como Alphabet (GOOG), Meta Platforms (FB) o incluso Cedear de ETF, que son fondos compuestos por varios activos y que replican un índice, sector económico o commodity".



En tanto, desde Invertir Online recomiendan puntualmente el ETF de Cedear que busca replicar el rendimiento del índice Dow Jones.

"El Dow Jones está compuesto por 30 acciones estadounidenses de primer nivel. Con más de 100 años, es el índice de mercado más antiguo de Estados Unidos, y el único índice que se encuentra conformado por empresas que reflejan una performance positiva en cuanto a la generación de ganancias durante un período de tiempo significativo", explicaron desde la empresa para sostener su recomendación.

"Por último, sugerimos invertir en el CEDEAR UnitedHealth - UNH, empresa del sector salud. Esta compañía proporciona y administra sistemas de salud organizados como seguros de salud y atiende a clientes tanto en EE.UU. como en otros 130 países", agregaron.

"Posee balances sólidos y una generación constante de caja que le ha permitido recomprar acciones y pagar dividendos. Vale la pena destacar que ha logrado superar las distintas estimaciones de analistas en las últimas presentaciones de resultados manteniendo de forma persistente un BPA superior a los u$s 4, y revenues crecientes, los cuales alcanzaron su valor más alto en el primer trimestre de 2022", concluyeron.