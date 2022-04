Fuertes definiciones de Miguel Ángel Broda: inflación de 100%, más brecha del dólar y renta inesperada 'espanta inversores'

La inflación en la Argentina no cede y el contexto internacional asiste a una suba de precios que ya es endémica en el país: entre los factores nacionales y la guerra entre Rusia y Ucrania que está generando una inflación generalizada a lo largo del globo, la Argentina vio en marzo el peor Índice de Precios al Consumidor (IPC) en dos décadas, un 6,7% que encendió todas las alarmas en los despachos oficiales.

De seguir así, este contexto de alta inflación anual que la mejor paritaria apenas alcanza tiene una gran chance de cerrar este 2022 con números históricos: mientras los especialistas esperan al menos un 60% de base, el 16,1% trimestral que este año ya acumula no augura mejoras.

Esto se percibe con facilidad entre los economistas, quienes a diario actualizan y comparten sus pronósticos inflacionarios para el 2022. En esta línea, el reconocido economista Miguel Ángel Broda vaticinó un escenario temido por el Gobierno: que el IPC alcance los tres dígitos este año .

INFLACIÓN: EL PRONÓSTICO DE MIGUEL ÁNGEL BRODA

Según indicó Broda en diálogo con LN+, "es posible" que la inflación de este 2022 alcance los tres dígitos, rondando el 100% de suba de precios en tan solo 12 meses. Aunque su estudio de economía aún considera "una tasa de inflación entre un 65% y un 70%", no descartan números aún más elevados e incluso piensan también en una hiperinflación .

Así alertó: "Nosotros tenemos un escenario donde la economía crece básicamente del arrastre de lo que recibió el año pasado, y una tasa de inflación entre 65% y 70%. Pero estamos en el estudio en modo hiperinflacionario".

Pese a esto, el último escenario planteado aún se observa lejano y no es de las posibilidades más factibles ya que "la única buena noticia de los últimos cuatro meses es que no estamos acelerando la emisión", según destacó Broda, por lo que esto mantiene el riesgo de híper lejos.

Así, a menos que se observe una ruptura oficial dentro del Frente de Todos o incluso la salida del presidente Alberto Fernández del Gobierno, un panorama alejado pero que no debe descartarse teniendo en cuenta las tensiones internas en el oficialismo que enfrentan al presidente con su vice, Cristina Kirchner; "la hiperinflación como tuvimos es un escenario muy poco probable".

Ante este escenario en el que la incertidumbre política se suma a la económica, con una coalición de Gobierno que no se muestra unida, Broda detalló: "Tenemos un descontrol no sólo fiscal, sino entre ministerios y entre sus secretarías. Estamos en una situación donde no se puede descartar ese escenario disruptivo que obviamente haría cagar la economía ".

DÓLAR: QUÉ ESPERA BRODA A FUTURO

Broda se refirió también a la desordenada situación cambiaria nacional, con una brecha que ha llegado a superar el 100% entre el valor del dólar oficial y el blue que se vende en el mercado paralelo.

Aquí, apuntó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y su "tolerancia" por esta crisis: "Hay complicidad del Fondo, el FMI tolera esas cosas. A mí me preocupa mucho porque implica comportamientos de sobrevalorar importaciones, subvalorar exportaciones; triangulaciones con Paraguay, con Uruguay", profundizó.

Además, respecto a la influencia de la sociedad sobre la brecha, Broda explicitó que "claramente la psicosis de la gente por el dólar en una economía bimonetaria es crucial", por lo que influye con fuerza las expectativas.

Así lo explicó: "Hoy las expectativas tienen un condimento de incertidumbre política y de descontrol fiscal que pueden llevarnos a las brechas que tuvimos hace uno o dos meses", indicó en referencia a la brecha cambiaria que superó el 100% a principio de año.

"Si evitamos tres dígitos de inflación tenemos brechas altas, un dólar muy caro en términos de dólares alternativos; un peso muy depreciado en los dólares alternativos y un peso muy apreciado en el dólar oficial", planteó Broda.

Pese a esto, agregó: "Pero claramente no se puede dejar el seguimiento de las brechas para saber cómo va a reaccionar una sociedad que está gastando y consumiendo, pero que cada día tiene más pesimismo"

LA OPINIÓN DE BRODA SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA INESPERADA

Al ser consultado respecto al nuevo impuesto que el ministro de Economía Martín Guzmán propuso crear para gravar los ingresos extraordinarios de ciertos sectores por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Broda remarcó que no esperaba un proyecto de este tipo e ironizó: "Argentina tiene una creatividad fenomenal, la inventiva argentina... Cerramos los números fiscales inventando una contabilidad creativa . Hacemos los gastos en abril para cobrar el año que viene", criticó.

"Espero que no salga porque si algo aceleró la decadencia y la hiperestanflación es haber echado a tantos inversores de Argentina que hoy, tratando de pagar menos impuestos o tratando de no ser perseguidos, se fueron a otro lado", concluyó Broda al respecto con una dura opinión que los empresarios comparten.