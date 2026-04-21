Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en Colombia marcó un precedente clave sobre el pago de la prima de Navidad y su liquidación cuando el trabajador no completa el año laboral. La decisión abre un debate sobre los límites legales de los descuentos en liquidaciones finales. El caso analizado por la Sala de Casación Laboral estableció que no siempre el valor entregado como aguinaldo es definitivo. En determinadas condiciones, los empleadores pueden ajustar el monto si se demuestra que hubo un pago superior al que correspondía. Esta interpretación se basa en la diferencia entre una deducción salarial y la recuperación de un dinero pagado en exceso. El fallo deja claro que no se trata de una sanción, sino de un ajuste contable respaldado por la ley. La sentencia 39980 de 2013 resolvió un caso en el que una trabajadora recibió el pago completo de la prima, pese a no haber laborado todo el año. Su contrato terminó el 18 de diciembre, lo que implicaba que solo tenía derecho a una proporción del beneficio. Ante esta situación, el empleador descontó el valor correspondiente al tiempo no trabajado al momento de la liquidación final. La Corte avaló esta actuación al considerar que el pago inicial excedía lo legalmente debido. El alto tribunal explicó que esta medida no constituye una deducción ordinaria del salario. En cambio, la catalogó como la devolución de un pago indebido, lo que elimina la necesidad de contar con autorización previa del trabajador. Este criterio se fundamenta en el parágrafo 1° del artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, norma que permite corregir pagos superiores a los derechos reales del empleado. Así, el ajuste se enmarca dentro de la legalidad laboral vigente. El elemento determinante es el tiempo efectivamente trabajado durante el año. La prima de Navidad se liquida de forma proporcional, por lo que quienes no completen el periodo deben recibir un pago ajustado a los meses laborados. En la práctica, esto significa que si un trabajador recibe el monto completo sin haber cumplido el año, el empleador puede recuperar la diferencia en la liquidación. Este precedente fija una guía clara para empresas y trabajadores sobre cómo aplicar correctamente este beneficio.