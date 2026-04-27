La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que preocupa a miles de trabajadores que se acercan a su retiro: el aguinaldo de ciertos pensionados podrá recortarse un 50%, pasando de 60 días de salario a apenas 30. Aunque la medida nació como una solución local para el problema de sostenibilidad financiera de un sistema estatal, el precedente que sienta el máximo tribunal abre una conversación incómoda a nivel nacional sobre el futuro de las prestaciones para adultos mayores. La reducción no aplica a todos los jubilados del país. Por ahora, la medida afecta exclusivamente a quienes se pensionen en el futuro bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC). Es decir, quienes ya cobran su pensión actualmente no verán ningún cambio: el principio de no retroactividad de la ley protege sus derechos adquiridos, y seguirán recibiendo 60 días de aguinaldo tal como hasta ahora. Para los nuevos pensionados, en cambio, el panorama cambia desde el momento en que la reforma entre en vigor. El aguinaldo —que generalmente se entrega en dos partes, una a finales de año y otra a principios del siguiente— se calculará sobre la base de 30 días, reduciendo a la mitad el monto que recibirían bajo el esquema anterior. La Suprema Corte no avaló esta reducción de manera caprichosa. Su análisis se centró en un argumento estructural: la viabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones de Zacatecas. Sin un ajuste de este tipo, el fondo que administra los recursos de los jubilados enfrentaría una presión presupuestal creciente que, en el peor escenario, comprometería su capacidad para pagar pensiones en el futuro. En otras palabras, el recorte no elimina el derecho al aguinaldo, sino que lo modifica para que el sistema pueda seguir funcionando. Es una decisión difícil que pone en la balanza el bienestar inmediato de los futuros jubilados contra la estabilidad del fondo que, de quebrar, los dejaría sin cobrar nada en absoluto. Aquí está el punto que más debería preocupar a los trabajadores del resto del país. Si bien la resolución es de alcance local y no modifica ni el ISSSTE federal ni los sistemas de pensiones de otros estados, la Suprema Corte acaba de sentar un precedente jurídico de peso: es constitucionalmente válido reducir el aguinaldo de los pensionados si el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema. Ese precedente es una señal para otras entidades federativas que enfrentan problemas similares. Ante la posibilidad de que sus fondos de pensiones se tornen insolventes, muchos estados podrían ahora mirar hacia Zacatecas como el camino legalmente habilitado para hacer ajustes parecidos. Lo que hoy es una medida aislada podría convertirse, en los próximos años, en una tendencia que afecte a cientos de miles de futuros jubilados en todo México.