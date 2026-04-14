Banco Macro junto a EmprendeIAE abrieron la convocatoria a NAVES Argentina 2026. Se trata del programa de formación emprendedora orientado a personas de todo el país que busquen desarrollar o potenciar proyectos de negocio. La iniciativa propone un recorrido que combina instancias de capacitación, mentorías y espacios de intercambio con especialistas, con foco en el fortalecimiento de ideas innovadoras y el crecimiento de empresas en etapas iniciales o en desarrollo. EmprendeIAE cuenta con más de 25 años de trayectoria en la promoción del espíritu emprendedor, mientras que Banco Macro acompaña el programa desde hace más de una década. Más de 15.900 emprendedores participaron en ediciones anteriores y se impulsaron más de 8640 proyectos en todo el país. La nueva edición tendrá una duración aproximada de siete meses y estará dirigida a emprendimientos, pymes y startups que busquen innovar en sus modelos de negocio y fortalecer su gestión. Durante el proceso, los participantes trabajarán en aspectos vinculados al desarrollo de sus iniciativas, entre ellos modelo de negocio, propuesta de valor, estrategia comercial, proyecciones económico-financieras y formación de equipos. El recorrido incluye una primera etapa de formación con contenidos asincrónicos y encuentros virtuales. Luego, los proyectos que avancen accederán a una fase de profundización junto a profesores y mentores del IAE, con modalidad online o blended e instancias presenciales en el campus de Pilar. También se contemplan mentorías personalizadas y espacios grupales donde los emprendedores comparten experiencias y analizan desafíos comunes. Los proyectos podrán inscribirse en tres categorías, según su grado de desarrollo: Idea de Negocio, Empresa Naciente, Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha. A su vez, las iniciativas deberán estar alineadas con determinadas verticales, entre ellas agronegocios, economía del conocimiento, energías renovables, minería, oil & gas, salud, vitivinícola y turismo. “En Banco Macro reafirmamos nuestro compromiso impulsando iniciativas de alcance nacional con impacto real. La alianza con EmprendeIAE es clave para consolidar a NAVES Argentina como un programa de formación, mentoría y crecimiento”, señaló Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro. Desde EmprendeIAE, Silvia Torres Carbonell, presidenta emérita, destacó el rol del desarrollo emprendedor en la generación de oportunidades e innovación, y el acompañamiento que brinda el programa a quienes buscan transformar ideas en proyectos con potencial. En la misma línea, Fausto García, director de EmprendeIAE, remarcó el enfoque del programa en el proceso creativo y en la ejecución de iniciativas junto a mentores y especialistas. Los proyectos seleccionados accederán a instancias de formación, asesoramiento especializado y oportunidades de vinculación con actores del ecosistema emprendedor. La inscripción para participar de NAVES Argentina 2026 estará abierta hasta el 28 de abril a través del sitio web específico de Banco Macro. El programa se presenta como una de las iniciativas de formación emprendedora con alcance nacional, en un contexto donde el desarrollo de nuevos proyectos continúa vinculado a la disponibilidad de herramientas, redes de apoyo y acceso a capacitación especializada.