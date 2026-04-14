El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anunció ayer el menú de papeles que ofrecerá en la licitación de deuda del Tesoro de mañana con un mensaje encriptado al mercado: “quiero estirar los vencimientos de la deuda”. Por ello en ese menú incluyó sólo papeles de mediano y largo plazo en pesos a la vez que repitió la oferta de los Bonares en dólares con vencimiento antes y después de las elecciones presidenciales del 2027. En el segmento en moneda local, el Tesoro ofrecerá letras capitalizables (LECAP) y bonos capitalizables (BONCAP), incluyendo una nueva referencia con vencimiento el 14 de agosto de 2026 (S18G6). A su vez, se licitarán títulos ajustados por inflación (LECER y BONCER), con vencimientos el 29 de septiembre de 2028 (TZXS8) y el 28 de marzo de 2029 (TZXM9), en línea con la estrategia de captar demanda en instrumentos CER. También formarán parte de la colocación los bonos TAMAR —atados a la tasa mayorista— con vencimientos el 26 de febrero de 2027 (TMF27) y el 31 de agosto de 2027 (TMG27), así como un bono dólar linked con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZV28), que ofrece cobertura cambiaria. En dólares, el Tesoro volverá a ofrecer los bonos soberanos con legislación local, los Bonares, con vencimientos en octubre de 2027 (AO27) y octubre de 2028 (AO28). Estos títulos se destinarán captar los dólares de los ahorristas que están en bancos o bien en el “colchón”, con pagos de intereses mensuales, semejantes de los de una renta de alquiler. El AO27 ya rinde menos del 5% anual dada la demanda observada. En paralelo, Furiase realizará una operación de conversión de títulos, mediante la cual se buscará canjear los bonos TZXD6 y TZXM7 por un nuevo instrumento ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2028 (TZXM8). Asimismo, se prevé la conversión del TTS26 hacia un nuevo bono TAMAR con vencimiento el 25 de febrero de 2028 (TMF28). Los vencimientos a afrontar el viernes 17 por el Tesoro ascienden a $8.3 billones. “Actualmente mantiene depósitos en el BCRA por $6.1 billones mientras que las tasas a un día se ubican estables en torno al 20% y en la rueda repo de A3 Mercados se vienen absorbiendo pesos por montos cercanos a $3 billones en los últimos días. En este contexto, esperamos que el rollover, al igual que en las licitaciones anteriores, vuelva a ubicarse por encima del 100%”, destacó un informe de Adcap. “En la licitación anterior, los bonos CER y los TAMAR explicaron el 70% del total adjudicado, por lo que esperamos que en esta oportunidad vuelva a verse demanda firme por instrumentos con cobertura y de mayor duration. En términos de premio, vemos espacio para que el Tesoro nuevamente convalide concesiones frente al mercado secundario, tanto en CER como en TAMAR, para sostener el incentivo a extender duración” concluye. El clima en los mercados ayuda a esta nueva licitación. El viceministro de Economía José Luis Daza destacó en una presentación la semana pasada en el IAEF que el plan de estabilización se halla en un “sweet spot” donde las “cosas positivas se magnifican y refuerzan”, destacando la reducción de la tasa anual del 38% en enero al 30% el mes pasado y que las expectativas de inflación están bajo control. El ministro Luis Caputo dijo ayer que el dato que difundirá el INDEC hoy a las 16- estará “seguramente” por encima del 3%" por lo que sería la mayor suba en lo que va del año. Lo justificó por la estacionalidad de la Educación y el incremento de los precios de las naftas en una presentación de un libro de Salvador Di Stefano en Rosario. Hoy las colocaciones en pesos rinden 2,2% mensual promedio. Pero el dólar cae. Argentina año verde.