La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abrió la oportunidad para actualizar el marco regulatorio en temas como servicios digitales, inteligencia artificial y ciberseguridad, con el objetivo de evitar accesos discriminatorios para empresas fintech por razones de nacionalidad, explicó Alba Rodríguez, asociada senior en Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez.

Durante la presentación de FinTech México Insights 2026, la especialista explicó que el tratado comercial busca garantizar condiciones similares de acceso entre empresas nacionales y extranjeras, principio que ahora se busca reforzar en áreas tecnológicas emergentes.

“Lo que se plantea ahorita en esta revisión, se hizo un proceso de consulta con distintos participantes y los participantes plantearon distintos temas a discutir en virtud de la negociación de este tema y van en el sentido de servicios digitales, de ciberseguridad, de inteligencia artificial”, dijo Rodríguez.

La experta añadió que la intención es “blindar esa equidad” para que no exista un acceso diferenciado o discriminatorio dependiendo de la nacionalidad del modelo de negocio.

Fintech apuestan por financiamiento responsable para pymes

En el mismo evento, Claudia Núñez, directora general de FinTech México, informó que la asociación creó una vicepresidencia enfocada en financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), en línea con los objetivos del llamado Plan México.

“Acabamos de crear en la asociación FinTech México la VP de financiamiento a pymes”, comentó.

Núñez explicó que el sector trabaja con autoridades para ampliar el acceso al crédito de manera responsable y evitar problemas de sobreendeudamiento o estrés financiero entre empresas y personas.

“De nada te sirve dar un montonar de créditos y después esas empresas, esas personas van a estar sufriendo y van a tener estrés financiero”, señaló.

La directiva añadió que el objetivo es colaborar con las autoridades para desarrollar regulación, mecanismos de conocimiento y educación financiera que permitan a más empresas acceder a servicios financieros digitales.

México consolida uno de los mayores ecosistemas fintech de América Latina

De acuerdo con el reporte FinTech México Insights 2026, presentado por FinTech México, México cuenta con cerca de 1,100 empresas fintech activas, incluyendo compañías locales y extranjeras con operaciones en el país.

Con ello, el país se posicionó como el segundo ecosistema fintech más grande de América Latina, sólo detrás de Brasil, y como uno de los principales mercados fintech de habla hispana.