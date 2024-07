Wall Street: qué hay detrás de la caída de las acciones tecnológicas

El maravilloso sitio web Spurious Correlations nos enseña a no dar demasiada importancia a cosas que suceden al mismo tiempo. Sí, un gráfico del consumo per cápita de margarina en Estados Unidos de 2000 a 2009 se parece mucho a un gráfico de la tasa de divorcios en Maine durante el mismo periodo, pero es difícil argumentar que uno causó el otro.

Sin embargo, como humanos tontos que buscamos patrones, seguimos buscando correlaciones significativas todo el tiempo. No podemos evitarlo.

Una que sospecho que tiene sentido es el curioso caso del yen (que ha subido mucho) y las acciones tecnológicas (que han bajado mucho al mismo tiempo). Ambos están en boca de banqueros e inversores.

Por qué la Fed está tardando tanto en bajar las tasas de interés

El hilo conductor es una menor inflación estadounidense. La cifra sorprendentemente baja de la semana pasada ha disparado la expectativa de que las tasas de interés estadounidenses están a punto de bajar, en septiembre o incluso la semana que viene, si tomamos como señal el último análisis sobre el tema del expresidente de la Fed de Nueva York, Bill Dudley.

Ya hemos estado aquí antes, por supuesto, pero los inversores creen que esta vez va en serio.

Esto ha hecho saltar por los aires el desequilibrio más extremo de los mercados de divisas, entre el dólar, con sus tasas de interés más altas en décadas, y el yen, que aún lucha para salir del periodo de tasas de interés cero que la mayoría de las demás grandes economías dejaron atrás tras la pandemia. El dólar ha caído más de un 5% frente al yen desde el 11 de julio, rompiendo una larga y poderosa tendencia alcista que durante años ha beneficiado a los inversores especulativos.

Pero la debilidad de los datos de inflación también ha animado a las acciones estadounidenses de pequeña capitalización [small caps], que tienden a beneficiarse de los entornos de tasas de interés más bajas en mayor medida que sus primos de gran capitalización o incluso megacapitalización. Los inversores están yendo hacia las acciones de small caps, lo que es una buena excusa para tomar ganancia de las brillantes y exitosas apuestas por las grandes acciones tecnológicas, que en cualquier caso se han estado enfrentando a un nivel de tensión política mayor de lo habitual a medida que el candidato a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, se muestra reacio a apoyar a Taiwán. La huida de las grandes acciones en favor de las más modestas es una de las más fuertes de las últimas décadas.

Así, el índice Nasdaq Composite de acciones tecnológicas ha caído 7% en el mismo periodo que el dólar frente al yen.

¿Son estas dos cosas una coincidencia? Tal vez. Pero no lo parece.

Tanto la apuesta contra el yen como la de las acciones tecnológicas han sido muy populares entre los hedge funds. Y para cualquier inversor, cuando una estrategia se tuerce, aumenta la presión para abandonar también otras. Es fácil que estas cosas se refuercen a sí mismas.

El ejemplo clásico de esto vino del franco suizo, que se disparó al alza en 2015 cuando el banco central de Suiza renunció a sus esfuerzos por mantener la moneda más baja. Por desgracia, muchos fondos de alto riesgo no se lo esperaban. Y cuando su apuesta por el franco suizo salió (muy) mal, tuvieron que abandonar otras apuestas, como señaló el grupo de hedge funds Man en una nota esta semana. Por ejemplo, un índice de apuestas en renta variable cayó 5% en los días siguientes.

Suben los bonos del Tesoro a largo plazo tras la retirada de Biden ¿se terminó el Trump trade?

La suba del yen no está siendo tan rápida como la del franco suizo hace casi una década. Aun así, el vínculo entre el yen y las acciones tecnológicas parece ahora algo más que una coincidencia.

Los grandes especuladores no son necesariamente los únicos responsables, y la posible causalidad va en ambas direcciones. Un gestor de hedge funds me señala que los inversores japoneses que no apuestan por las acciones tecnológicas de EE.UU. y vuelven a convertir esos dólares en yenes también parecen estar desempeñando un papel.

Lo que está claro, sin embargo, es que dos de las apuestas especulativas más populares están haciendo un poco de nado sincronizado, y estas cosas pueden convertirse en dolorosas caídas que salpican a los espectadores inocentes con bastante rapidez.