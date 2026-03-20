El sector brasileño de reparto de comida a domicilio a través de aplicaciones online, valorado en 20.000 millones de dólares, se ha visto envuelto en acusaciones de espionaje corporativo y tácticas deshonestas tras la intensificación de la competencia por la llegada de rivales respaldados por China que buscan hacerse con una parte del mayor mercado de consumo de Latinoamérica. La aplicación brasileña de reparto de comida iFood y la china Keeta, propiedad del gigante Meituan, afirman haber sido objeto de actividades ilícitas durante el último año, las cuales están siendo investigadas por la policía. La empresa matriz de iFood es el grupo tecnológico Prosus, que cotiza en la Bolsa de Países Bajos. Diego Barreto, consejero delegado de iFood, declaró a Financial Times que “detectamos un plan coordinado para robar nuestros secretos comerciales y obtener ventajas de mercado injustas. Los incidentes comenzaron cuando dos competidores chinos anunciaron sus planes para entrar en el mercado brasileño". Con una población con un alto índice de conexión a Internet de más de 200 millones de personas, una adopción masiva de los pagos digitales y un gran número de repartidores en motocicleta, Brasil se ha convertido en un objetivo clave para la expansión global de las empresas tecnológicas chinas. Keeta y 99, cuya empresa matriz es Didi, la mayor aplicación de vehículos de transporte con conductor (VTC) de China, lanzaron sus servicios el año pasado, desafiando el dominio que iFood había mantenido durante mucho tiempo. “Hay una gran coincidencia que me hace creer que existe una conexión y un intento de sabotaje por parte de alguien. No sé quién es, pero puedo afirmar que consultoras extranjeras están actuando como intermediarias”, señala Barreto. La batalla por el mercado brasileño de reparto de comida a domicilio es una prueba de la capacidad de China para exportar sus empresas tecnológicas líderes a los principales mercados emergentes. Según Barreto, consultoras extranjeras que utilizan “tácticas sospechosas y agresivas” contactaron a empleados de iFood a través de LinkedIn para obtener datos privados sobre las operaciones del grupo, ofreciéndoles en ocasiones cientos de dólares por participar en entrevistas. La empresa afirma haber detectado alrededor de 500 intentos de contacto. Los mensajes a los empleados incluían preguntas sobre márgenes de beneficio, ingresos, nuevas áreas de negocio y tecnología. “Esta no es una práctica común en el mercado. Es claramente un intento de extraer datos e información confidenciales de iFood, como nuestras estrategias de precios. Es espionaje corporativo: robo de propiedad intelectual desarrollada por iFood en Brasil", afirma Barreto. Tony Qiu, consejero delegado de Keeta, ha declarado a FT que su empresa no lleva a cabo las prácticas que alega iFood: “Mantenemos un elevado nivel de ética y legalidad, por lo que no participamos en las actividades que alegan. De hecho, hasta el momento no hemos recibido ninguna acusación ni demanda de ninguna empresa”. Además, Qiu señala que Keeta también podría haber sido víctima de prácticas fraudulentas. Según él, al día siguiente de su lanzamiento en Santos el pasado octubre, un grupo de entre ocho y diez personas visitó varios restaurantes fingiendo ser empleados de Keeta: “Les pidieron a los dueños que les mostraran los sistemas de Keeta, tomaron muchas fotos y vídeos e incluso cerraron algunas cuentas en Keeta”. Algunos trabajadores de Keeta también han sido contactados por consultoras que buscan opiniones sobre el sector y sus operaciones, señala Qiu. Sin embargo, la empresa no ha confirmado que algún empleado haya aceptado las solicitudes. Las inversiones previstas de las compañías 99 y Keeta, que supondrían un total de 7.600 millones de reales brasileños en total para entrar en el mercado brasileño, fueron promocionadas por el Gobierno de izquierda de Brasil, que quiere tener una relación más estrecha con China. Por su parte, iFood ha invertido 17.000 millones de reales en los últimos 12 meses. La Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes estima que el total de pedidos realizados a través de aplicaciones de entrega de comida a domicilio alcanzó los 100.000 millones de reales en 2025, frente a los 91.000 millones del año anterior. Maurício Morgado, profesor del centro de estudios de comercio minorista de la Fundación Getúlio Vargas, afirma que la mayor competencia ha sido bien recibida por algunos restaurantes y repartidores descontentos con iFood, cuya cuota de mercado, estimada en un 80%, equivale a un monopolio: “Es una lucha apasionante. iFood se enfrentará a una dura batalla contra los chinos. Las ofertas promocionales de Keeta y 99 son muy agresivas”. Sin embargo, otros intentos de desbancar al líder brasileño han fracasado. Uber Eats se retiró del país en 2022. Esta vez, la disputa ha dado lugar a investigaciones penales. Tras las denuncias de iFood, la policía ha investigado al menos a cuatro de sus exempleados sospechosos de robar o compartir sin autorización datos de la empresa. Uno de los casos ha sido archivado. Según documentos judiciales confidenciales consultados por Financial Times, tres de los exempleados de iFood investigados por la policía pasaron a trabajar para 99. En octubre se ejecutaron órdenes de registro y confiscación en domicilios vinculados a dos de ellos. En ambos casos los agentes se incautaron de dispositivos electrónicos que se están analizando actualmente. Se sospecha que uno de ellos descargó datos de 4.900 restaurantes y los envió a una dirección de correo electrónico privada. El otro fue contactado por una consultora de China que le envió una lista de preguntas sobre iFood y organizó una entrevista por videoconferencia. Declaró a la policía que recibió un pago de aproximadamente 1.400 dólares y que, aunque no estaba seguro, creía que un participante no identificado en la reunión virtual era un ejecutivo de Meituan, basándose en que iFood había advertido a sus empleados sobre la posibilidad de que el grupo chino intentara contratarlos. Qiu afirma que Keeta nunca ha trabajado con la consultora en cuestión. Meituan ha declarado que contrató a la consultora “durante varios años para realizar estudios del sector, una práctica común que cumple todas las normas del mercado y los requisitos legales”. Tanto Keeta como Meituan han manifestado “su pleno compromiso con la legalidad y su disposición a cooperar con las autoridades cuando sea necesario”. El propietario de un restaurante declaró a FT que fue contactado por representantes de 99, quienes le proporcionaron detalles específicos sobre su contrato con iFood. Por otra parte, iFood ha presentado demandas ante los tribunales laborales contra exempleados por presunta violación de cláusulas de no competencia. 99 Food afirma que “no tolera ni aprueba ninguna conducta indebida que implique el uso de datos externos obtenidos por medios ilegales”. “Nuestras operaciones se rigen por un riguroso código de conducta, cuyas políticas se comunican periódicamente a todos los empleados. Nuestras prácticas cumplen todas las leyes y regulaciones aplicables, lo que nos permite seguir transformando este sector dentro de parámetros éticos y legales”.