Cuba informó a las aerolíneas internacionales que no podrá suministrarles combustible para aviones a partir de mañana, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restringe los suministros de petróleo de la isla comunista. La medida, en plena temporada turística, ha llevado a Air Canada a suspender sus vuelos a la isla y se espera que afecte a aerolíneas estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas. El aviso, emitido el fin de semana, indicaba que la medida duraría hasta el 11 de marzo. Las aerolíneas que continúan sirviendo a Cuba podrían agregar paradas para reabastecimiento de combustible en islas caribeñas cercanas. Cuba lleva un mes sin recibir petróleo ni combustible, después de que Trump cortara el suministro venezolano a la isla y presionara a México para que suspendiera sus envíos. La Habana no produce lo suficiente a nivel nacional para satisfacer sus necesidades. El fin del reabastecimiento presionará aún más a la industria turística cubana, que experimentó una caída del 18 por ciento en visitantes el año pasado en comparación con 2024 y es una fuente vital de escasas divisas. Muchos hoteles de la isla nunca se recuperaron de la pandemia de COVID-19 y muchos más cerraron durante el último año. Dos grandes resorts de playa en Cayo Coco, en la costa norte, cerraron recientemente y algunos turistas fueron reubicados debido a la escasez de combustible. No fue posible contactar de inmediato con los resorts para obtener comentarios. La cadena española Meliá Hotels International dijo que había cerrado tres de sus 35 hoteles en Cuba y trasladado a los huéspedes afectados a otros hoteles para hacer un uso más eficiente de los suministros de combustible. “Tenemos combustible, pero no debemos desperdiciarlo”, dijo. Muchas empresas turísticas en Cuba están controladas parcial o totalmente por el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), un conglomerado militar que controla aproximadamente la mitad de la economía. Hace un año, la administración Trump incluyó a Gaesa en la Lista de Estados Unidos de Personas Restringidas en Cuba, que prohíbe las transacciones financieras directas. Cuba recibió petróleo por última vez el 9 de enero desde México, que el fin de semana envió 814 toneladas de alimentos y otra ayuda humanitaria mientras busca una solución diplomática con Estados Unidos para reanudar los envíos de petróleo. La isla dependió durante mucho tiempo del petróleo venezolano a cambio de apoyo político y de contrainteligencia. México superó a Venezuela como su principal proveedor el año pasado, pero parece haberse resistido a la amenaza de Trump de imponer aranceles a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo la semana pasada que estaba abierto a las conversaciones con Estados Unidos sin “condiciones previas” , siempre y cuando no se considerara un cambio de régimen. El gobierno ha anunciado medidas que incluyen el racionamiento de combustible, la semana laboral de cuatro días para los trabajadores de las empresas estatales, la cancelación de clases en la Universidad de La Habana y la postergación de eventos culturales y deportivos. Díaz-Canel comparó las restricciones con el “período especial” de la década de 1990, cuando Cuba sufrió la ruina económica tras el colapso de la Unión Soviética, su principal benefactor. Incluso antes de la última crisis, los cubanos se habían acostumbrado a apagones regulares y cada vez más prolongados, a medida que fallaban las centrales eléctricas de la era soviética. Durante el último mes, los cortes de electricidad han afectado a la mayor parte de la capital a diario y pueden durar más de un día en algunas provincias, según los residentes. El transporte público se ha visto severamente restringido y los conductores hacen cola durante horas en las gasolineras para conseguir suministros cada vez más escasos, que sólo están disponibles a precios que la mayoría no puede pagar. Pero el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel Castro, dijo que el gobierno había “introducido medidas para diversificar las importaciones de combustible” y le dijo a la televisión estatal que “no vamos a colapsar”. Rusia ha suministrado a Cuba en el pasado y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó las “tácticas asfixiantes” de Estados Unidos y dijo que Moscú estaba tratando de “proporcionar toda la asistencia posible”. Los expertos dijeron que Cuba había recibido durante mucho tiempo petróleo y combustible bajo acuerdos preferenciales y que tenía pocos incentivos para modernizar su deteriorada infraestructura. En la planta termoeléctrica Antonio Maceo, en el este de Cuba, afectada por el apagón de la semana pasada, el 80% de las piezas necesarias para mantener la planta en funcionamiento fueron fabricadas por sus trabajadores, informó el periódico estatal Granma el año pasado. Se esperaba que la planta tuviera una vida útil de sólo tres décadas cuando comenzó a funcionar hace casi 60 años, y su producción prácticamente se ha reducido a la mitad desde su pico de 500 MW en la década de 1980. La crisis energética fue “solo otra faceta del malestar económico de la isla”, afirmó Ricardo Torres, investigador de la American University en Washington y experto en la infraestructura eléctrica cubana. Su economía se contrajo un 1,1% en 2024, según el Banco Mundial. Si bien el gasto en instalaciones de electricidad, gas y agua aumentó al 13% de la inversión total de Cuba en 2024, fue eclipsado por el 37% gastado en hoteles y turismo, señaló. El gobierno cubano ha recurrido en el pasado a planes de ahorro energético, pero nunca ha cumplido sus ambiciosas metas en materia de energía renovable. La isla llegó a acuerdos con Pekín para construir parques solares, pero la energía solar solo suministra alrededor del 10% de la generación diaria, afirmó Torres. Los ciudadanos más adinerados han importado paneles solares, llevándolos en avión e instalándolos en sus tejados, pero su costo está fuera del alcance de la mayoría. La Habana contrató ocho centrales eléctricas flotantes turcas que, para 2023, suministraron el 23% de la generación eléctrica nacional. Sin embargo, la mayoría de las barcazas se marcharon tras no recibir el pago, según empresarios locales. Solo queda una barcaza, que sufre escasez de combustible.