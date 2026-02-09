Brasil cuenta con abundantes depósitos de tierras raras, aún sin explotar, que están atrayendo el interés de Estados Unidos (EE.UU). Brasilia considera que estos minerales pueden servir como una posible moneda de cambio mientras intenta mejorar sus relaciones diplomáticas con Washington. El país sudamericano posee la segunda mayor reserva mundial de estos elementos, que son vitales para tecnologías de vanguardia, desde automóviles eléctricos y drones hasta misiles guiados por láser; sin embargo, su extracción y posterior procesamiento está dominado por China. Washington ha estado buscando fuentes alternativas de tierras raras después de que Pekín restringiera su exportación en represalia por los aranceles comerciales impuestos por la administración de Donald Trump. La Casa Blanca ve ahora a Brasil como un socio potencial, según aseguraron varias personas conocedoras de la situación. Tras un acercamiento tentativo entre Trump y su homólogo brasileño, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, diplomáticos y lobistas creen que hay una oportunidad para un acuerdo sobre tierras raras. “Aquí sólo hay oportunidades”, explicó un funcionario. “El gobierno brasileño está abierto a un acuerdo sobre minerales críticos”, añadió. El año pasado, EE.UU. cerró acuerdos con países como Australia y la República Democrática del Congo con el objetivo de asegurarse el suministro de diversos minerales críticos desde fuera de China. El ansia de la administración Trump por los recursos naturales sudamericanos quedó dramáticamente demostrada el mes pasado con la ofensiva militar que lanzó para derrocar al líder de Venezuela, un país rico en petróleo. Sin embargo, EE.UU. encontrará competencia en Brasil. Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Bruselas estaba en conversaciones con Brasilia para un acuerdo sobre materias primas críticas, con vistas a inversiones conjuntas en litio, níquel y tierras raras. Las tierras raras son un grupo de 17 elementos metálicos complejos de extraer y refinar. Algunos, como el neodimio y el praseodimio, se utilizan en imanes, en productos que van desde teléfonos inteligentes hasta turbinas eólicas y escáneres de resonancia magnética. China domina especialmente la producción de las llamadas tierras raras pesadas, que son difíciles de conseguir en otros lugares. Sin embargo, el desarrollo de estos recursos en la mayor economía de América Latina se ha visto frenado por la falta de financiación local y obstáculos burocráticos. Los analistas políticos creen que el momento es propicio para cooperar con EE.UU. El año pasado estalló una crisis diplomática después de que la Casa Blanca impusiera fuertes aranceles comerciales a Brasilia y sancionara a funcionarios en un intento de que se desestimara la causa penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado derechista de Trump. Pero Lula se mantuvo firme y Bolsonaro fue condenado por conspirar para perpetrar un golpe de Estado. Después de eso comenzó una periodo de distensión, con reuniones y llamadas entre Trump y Lula, mientras se iniciaban las negociaciones comerciales bilaterales. Desde entonces EE.UU. ha revertido algunos aranceles sobre los productos alimenticios brasileños y ha cancelado las sanciones al juez de la Corte Suprema que supervisó el procesamiento de Bolsonaro. Las conversaciones sobre tierras raras se encontraban en un estadio inicial a finales de 2025, según fuentes conocedoras. El principal diplomático estadounidense en el país, el encargado de negocios Gabriel Escobar, habló sobre tierras raras con la asociación de la industria minera de Brasil, Ibram, y con empresas que han estado llevando a cabo exploraciones en el país en los últimos meses. El Departamento de Comercio de EEUU y el Ministerio de Comercio de Brasil también han discutido sobre minerales críticos, según las fuentes citadas. Un evento sobre minerales críticos en Washington, que tuvo como foco central las tierras raras, reunió en diciembre a representantes de gobiernos, instituciones financieras, la industria e inversores. Arnaldo Jardim, congresista brasileño que prepara un proyecto de ley sobre este asunto, asistió al evento y se reunió con funcionarios del Departamento de Comercio, aunque Jardim declinó hacer comentarios. “Había gente de los ministerios de Comercio, Estado, Defensa y Energía, dos o tres representantes de cada uno”, dijo un asistente. “Estaban muy interesados y comentaron que están llegando a acuerdos con otros países latinoamericanos sobre tierras raras”. Nuevas tensiones entre EE.UU y Brasil -Brasilia ha condenado el ataque a Caracas y Lula ha vetado una reducción de la sentencia de Bolsonaro- podrían poner a prueba el deshielo de las relaciones bilaterales. Christopher Garman, analista de la consultora de riesgo político Eurasia, espera que haya pronto un acuerdo entre EE.UU y Brasil sobre minerales críticos. “Tenemos un 75% de probabilidades de que se llegue a algún tipo de acuerdo en el primer trimestre”, dijo. Para EEUU, “hay una prioridad masiva en abordar los minerales críticos y las tierras raras porque ese es el mayor error de cálculo que tuvo la administración de Trump durante todo el mandato, la relación con China, y él quiere un acuerdo”, añade. Para ambos países, “es una situación beneficiosa “, explica Garman. “El acuerdo podría retrasarse debido a las tensiones diplomáticas con Venezuela, pero no descarrilará”, vaticina. Washington está dispuesto a canalizar fondos para proyectos de tierras raras en Brasil a través de organismos públicos como la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (CFD) y el Banco de Exportación e Importación, así como con el apoyo de los departamentos gubernamentales. De hecho, EE.UU. ya está respaldando algunos proyectos. La CFD aprobó un préstamo de 465 millones de dólares en agosto para Serra Verde, la única mina de tierras raras operativa de Brasil, en el Estado de Goiás. Gran parte de su producción se vendió inicialmente a China, pero ese contrato vence este año. China controla alrededor del 60% de la extracción mundial de tierras raras, pero posee más del 90% de la capacidad de procesamiento. Brasil posee el 23% de las reservas mundiales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Constantine Karayannopoulos, un veterano asesor de la industria, afirmó que esta “extraordinaria dotación” podría convertir al país en una “superpotencia en tierras raras”. “Si la Casa Blanca quiere jugar bien sus cartas, adoptará un enfoque más pragmático y racional, en lugar de obligar a Brasil a actuar”, añadió. Un acuerdo marco entre EE.UU. y Australia sobre minerales críticos y tierras raras, acordado en octubre, que contempla inversiones por 3000 millones de dólares durante seis meses, ofrece un modelo para cualquier acuerdo entre Washington y Brasilia. Solo el 30% del territorio brasileño ha sido debidamente cartografiado mineralógicamente, afirmó Valdir Silveira, director del Servicio Geológico de Brasil, por lo que sus yacimientos de tierras raras podrían ser mayores de lo previsto. Sin embargo, los proyectos en el país afrontan largas esperas para obtener permisos. La mina Serra Verde tardó quince años en entrar en producción. La Casa Blanca no ha querido hacer comentarios.