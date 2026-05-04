En la actualidad, este país de la región latinoamericana cuenta con uno de los ejércitos más poderosos, ya que fomenta su autosuficiencia tecnológica y robustece su industria de defensa. De este modo, se destaca como un actor militar prominente, al igual que Brasil y se establece como una nación capaz de ser considerada por potencias globales como China y Estados Unidos. En paralelo, su infraestructura marítima mantiene presencia constante en ambos océanos, con flotas destinadas a patrullaje, vigilancia costera y apoyo logístico. Esta combinación de fuerzas convierte al país en un punto de referencia regional en operaciones que requieren movilidad y control territorial. Este país cuenta con un despliegue significativo de aeronaves destinadas a vigilancia, transporte y apoyo táctico, lo que fortalece su alcance interno y su velocidad de respuesta ante emergencias. La amplitud de su territorio y la diversidad de sus fronteras obligaron a estructurar un sistema aéreo robusto, capaz de operar con continuidad y en condiciones complejas. México ocupa el segundo lugar entre los ejércitos más poderosos de América Latina de acuerdo con el ranking Global Firepower, solo por detrás de Brasil. Esa posición responde al tamaño de su fuerza activa, una de las más numerosas de la región y a su creciente capacidad para mantener operaciones en zonas amplias y de difícil acceso. El poder militar mexicano se caracteriza notablemente por su adaptabilidad. Las fuerzas nacionales operan en contextos que requieren capacidades diferentes a las de los conflictos convencionales, desde la vigilancia en fronteras hasta la protección de rutas estratégicas, así como la respuesta ante amenazas de carácter transnacional. Esta realidad ha fortalecido su entrenamiento y ha propiciado una mayor flexibilidad en el accionar de sus unidades. La logística representa uno de los fundamentos cruciales de este crecimiento. La habilidad para desplazar contingentes significativos, proveerles de los recursos necesarios y sostener operaciones prolongadas le otorga la capacidad de mantener una presencia constante en áreas críticas. Esto incrementa su influencia en la región y lo establece como un socio estratégico considerable en iniciativas de cooperación.