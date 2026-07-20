El bicarbonato de sodio, el vinagre y el jugo de limón se encuentran entre los elementos más utilizados dentro de las diferentes rutinas de limpieza debido a la versatilidad que los caracteriza y lo sencillo que resulta encontrarlos en los hogares.

Esta combinación ofrece grandes beneficios para eliminar suciedad acumulada, neutralizar malos olores y ayudar a mantener relucientes diversos espacios del hogar.

Mezclar bicarbonato de sodio, vinagre y limón: para qué sirve

Cuando estos tres ingredientes entran en contacto, permiten formar una mezcla cuyo efecto contribuye a facilitar la remoción de residuos, grasa y suciedad adherida mientras ayuda a perfumar de manera simultánea.

Por un lado, el bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades desodorizantes y por sus usos para eliminar suciedad de manera práctica, mientras que el vinagre blanco y el limón -por su ácido cítrico- son ampliamente utilizados para quitar los residuos acumulados y facilitar la remoción de grasa.

Para ponerla en práctica, se mezclan unas cucharadas de bicarbonato con unas gotitas de vinagre y limón, que se aplican sobre la zona perjudicada para facilitar la limpieza de residuos.

El bicarbonato de sodio, el vinagre y el limón son grandes ingredientes para las rutinas de limpieza.

Para qué se usa esta mezcla de bicarbonato de sodio, vinagre y limón

Esta preparación puede implementarse para limpiar, por ejemplo

Desagües

Caños

Cestos de basura

Mármol

Heladeras

Piletas de cocina

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.