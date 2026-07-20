Las autoridades de tránsito en Estados Unidos incrementan los controles relacionados con la documentación y el estado de los vehículos. En Nueva York, es imperativo que los conductores cumplan con un requisito fundamental para poder circular legalmente.

Quienes no efectúen este trámite dentro del plazo estipulado pueden enfrentar multas, sanciones y restricciones para circular.

Sanciones a quienes hayan retrasado este trámite obligatorio del DMV

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) informa que es imperativo que todos los vehículos registrados se sometan a una inspección anual que verifica:

El estado mecánico del auto

El funcionamiento de luces y frenos

Emisiones contaminantes

Condiciones de seguridad general

Las autoridades de tránsito en Estados Unidos han incrementado los controles relacionados con la documentación y el estado de los vehículos. Imagen: archivo.

Es fundamental que los propietarios de vehículos cumplan con esta normativa para garantizar la seguridad en las vías y el correcto funcionamiento de los automóviles. La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones y en la imposibilidad de renovar la licencia de conducir.

Al ser aprobada, la inspección del vehículo otorga una calcomanía que señala la fecha de vigencia de la misma.

Qué pasa si circulas sin el trámite obligatorio: consecuencias y sanciones

La falta de una inspección anual aprobada puede conducir a:

Sanciones adicionales en controles policiales

Dificultades para renovar el registro del vehículo

Multas económicas

Posibles penalizaciones si el auto no cumple normas de seguridad

Conducir sin la inspección anual aprobada puede derivar en consecuencias significativas.