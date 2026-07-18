La autorización del Gobierno de Estados Unidos para avanzar con un proyecto de modernización de infraestructura naval en Perú representa un movimiento estratégico para la cooperación en defensa entre ambos países. La iniciativa contempla una operación estimada en hasta US$1.500 millones para fortalecer las capacidades marítimas peruanas.

El proyecto, autorizado el 15 de enero de 2026, no contempla la creación de una base militar estadounidense en territorio peruano, sino la renovación y ampliación de la Base Naval del Callao, una instalación perteneciente a la Marina de Guerra del Perú. La operación fue aprobada por Washington luego de la solicitud presentada por el Gobierno peruano.

La iniciativa incluye trabajos de diseño, construcción, infraestructura portuaria y apoyo técnico, en un contexto marcado por la importancia estratégica del océano Pacífico, el crecimiento del comercio marítimo y la expansión de grandes terminales portuarias en la región.

¿Qué se construirá en la Base Naval del Callao con apoyo de Estados Unidos?

El proyecto contempla una inversión estimada de hasta US$1.500 millones para modernizar la infraestructura naval peruana. La operación incluye la construcción de nuevos espacios especializados, mejoras logísticas y servicios técnicos destinados a fortalecer las capacidades operativas de la Marina de Guerra del Perú.

La autorización estadounidense se realizó mediante el mecanismo de ventas militares extranjeras, luego de la notificación correspondiente al Congreso de Estados Unidos. La financiación del proyecto estará a cargo de Perú, mientras que proveedores estadounidenses podrán participar en las tareas de diseño, construcción y asistencia especializada.

Uno de los objetivos principales de la iniciativa es reorganizar las instalaciones navales del Callao para liberar cerca de 80 hectáreas que podrán ser utilizadas para ampliar las operaciones del puerto comercial.

Un consolidado acuerdo estratégico en la región anticipa significativas transformaciones en infraestructura y cooperación internacional. (Fuente: Montaje EC)

¿Por qué la modernización naval del Callao genera interés en la región?

La ubicación del proyecto ha despertado atención debido a su cercanía con el megapuerto de Chancay, una de las obras de infraestructura comercial más importantes de Perú y considerada estratégica para el comercio marítimo del Pacífico. Esta terminal, ubicada a menos de 80 kilómetros de la zona del Callao, cuenta con participación china y busca convertirse en un punto clave para las rutas comerciales internacionales.

Desde Washington, la iniciativa forma parte de la cooperación con países aliados que tienen posiciones estratégicas en la región del Pacífico. Estados Unidos sostiene que el proyecto está orientado a mejorar las capacidades logísticas, operativas y defensivas de Perú, sin modificar el equilibrio militar regional.

La modernización también se desarrolla en un escenario de creciente competencia por la influencia económica y marítima en América Latina, especialmente por el avance de grandes inversiones portuarias extranjeras.

¿Cuándo comenzará la construcción de la nueva infraestructura naval en Perú?

La aprobación del proyecto representa una de las primeras etapas del proceso, por lo que la infraestructura todavía no está terminada. Tras la autorización, deberán avanzar los contratos, la planificación técnica y la ejecución de las obras previstas para la Base Naval del Callao.

El desarrollo se realizará mediante acuerdos de cooperación entre ambos gobiernos y podría incluir la participación de especialistas estadounidenses para brindar asesoramiento técnico durante las distintas fases del proyecto.

La delegación de expertos prevista tendrá como objetivo acompañar la implementación de los trabajos, aportar conocimientos especializados y supervisar aspectos relacionados con la construcción y modernización de las instalaciones navales peruanas.