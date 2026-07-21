Modifica el servicio militar: cuáles son los recientes requisitos para ingresar al Ejército argentino en 2026 (foto: archivo)

En esta noticia Mejora salarial y reequipamiento militar: la apuesta de Javier Milei para rearmar las Fuerzas Armadas

Este martes, el Gobierno nacional dio detalles sobre una serie de medidas clave que está llevando a cabo para renovar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, plan que va de la mano con una mejora salarial por formación para el personal militar.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue el encargado de informar las iniciativas en conferencia de prensa. Allí, aseguró que estas acciones se enmarcan en un “proceso de recomposición” del sector.

Durante su exposición, Ravier fue crítico con las gestiones anteriores, señalando que las Fuerzas fueron “despreciadas material y simbólicamente”. “Las des jerarquizaron en materia salarial y de equipamiento. Desdibujaron el rol de la defensa en la seguridad y la prosperidad nacional”, afirmó.

Si bien reconoció que “reconstruir este daño llevará mucho tiempo”, el funcionario destacó que el Gobierno avanza “paso a paso dentro de los límites del equilibrio fiscal”. “Al inicio de nuestra gestión la situación en Defensa era trágica, pero paso a paso la estamos revirtiendo”, aseguró.

Mejora salarial y reequipamiento militar: la apuesta de Javier Milei para rearmar las Fuerzas Armadas

En esta línea, Ravier comenzó destacando la compra de equipamiento militar realizada por la gestión de Milei en los últimos años, una política que considera una “gesta histórica”.

En primer lugar, el vocero hizo hincapié en la adquisición de 24 cazas F-16 A/B Block 15 MLU, de los cuales los primeros seis aviones llegaron en diciembre de 2025. El resto de la flota aérea llegará de manera escalonada al país hasta el año 2028.

El listado también incluye cuatro aviones de patrulla marítima P-3C Orion y seis helicópteros Bell 407 GXI. Además, se informó el desarrollo de radares del sistema SIVICA junto a la empresa INVAP.

En cuanto a las fuerzas terrestres, se confirmó la incorporación de vehículos blindados 8x8 Stryker, con ocho unidades ya entregadas.

También se sumarán dos grupos de artillería autopropulsada y fusiles de asalto israelíes IWI Arad. Por otro lado, se invirtieron u$s 87 millones para la incorporación de 400 vehículos tácticos Unimog.

Otra de las novedades es la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), que destinará ingresos por la venta, alquiler o privatización de bienes del Estado a fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas .

Este esquema establece que el 10% de lo recaudado por las privatizaciones de empresas públicas se destinará a la compra de equipamiento militar.

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En paralelo, el vocero anunció un nuevo programa de suplementos por formación y destacó que la medida busca reconocer la capacitación y profesionalización del personal militar.

En detalle, quienes posean una tecnicatura recibirán un adicional del 10% de sus haberes mensuales. Para aquellos con un título de grado, el suplemento será del 15% sobre el sueldo bruto. Finalmente, los efectivos que cuenten con un título de posgrado percibirán un incremento del 25% en sus ingresos.

En este marco, Ravier afirmó que “este aumento representa un reconocimiento del esfuerzo por profundizar y profesionalizar el instrumento militar” y señaló que la medida busca “dotar de integrantes capacitados para los desafíos que implican los peligros del presente”.